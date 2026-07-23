Городская среда
23 июля 18:21
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«Вечерняя Казань»

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В Казани временно перекроют улицу Карла Маркса

Ограничения связаны с реконструкцией тепловых сетей.

В Казани временно перекроют улицу Карла Маркса

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики ограничат движение пешеходов и транспорта по улице Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжую часть и тротуар перекроют с 23:00 25 июля до 5:00 26 июля в районе дома № 28. Причина ограничений — реконструкция внутриканальных тепловых сетей.

Напомним, что из-за размещения трассы водопровода на некоторых участках Оренбургского тракта будут поэтапно вводить ограничения движения. Дорогу перекроют как для водителей, так и для пешеходов. С 27 июля по 10 октября нельзя будет пройти по тротуару на Оренбургском тракте в районе дома № 23д. С 27 июля по 31 августа ограничения введут в районе дома № 24а. Также движение перекроют в районе дома № 24б – с 19 августа по 6 сентября. А с 19 августа по 10 октября запрет будет действовать в районе домов № 26, 28, 30.

Кроме того, 26 июля в Казани пройдет триатлон, из-за которого на некоторых улицах будет перекрыто движение транспорта с 3:30 до 16:15. В списке — более 10 участков.

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