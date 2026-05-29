В Казани с 6 июня появится новая остановка для четырёх трамвайных маршрутов
Остановка расположится на пересечении улиц Саид-Галеева и Кремлёвская Набережная.
С 6 июня в Казани заработает новый остановочный пункт «Кировский мост» — «Киров күпере». Он появится в районе пересечения улиц Саид-Галеева и Кремлёвская Набережная в обоих направлениях.
Останавливаться здесь будут трамваи сразу четырёх маршрутов: №1, №5, №5а и №7. Уточнить актуальную информацию о наличии остановки на конкретном маршруте можно в официальном мобильном приложении «Казань Транспорт», сообщил комитет по транспорту города.
Ранее сообщалось, что отапливаемая остановка появилась в Авиастроительном районе Казани. В павильоне - сплит-система, места ожидания и электронное табло.
