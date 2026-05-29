29 мая 09:25
«Вечерняя Казань»

В Казани с 6 июня появится новая остановка для четырёх трамвайных маршрутов

Остановка расположится на пересечении улиц Саид-Галеева и Кремлёвская Набережная.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 6 июня в Казани заработает новый остановочный пункт «Кировский мост» — «Киров күпере». Он появится в районе пересечения улиц Саид-Галеева и Кремлёвская Набережная в обоих направлениях.

Автор фото: комитет по транспорту Казани

Останавливаться здесь будут трамваи сразу четырёх маршрутов: №1, №5, №5а и №7. Уточнить актуальную информацию о наличии остановки на конкретном маршруте можно в официальном мобильном приложении «Казань Транспорт», сообщил комитет по транспорту города.

Ранее сообщалось, что отапливаемая остановка появилась в Авиастроительном районе Казани. В павильоне - сплит-система, места ожидания и электронное табло.

Также мы писали, когда перестанут страдать люди в казанских автобусах. Очередное ДТП на общественном транспорте обсуждали не только местные, но и федеральные СМИ. Регулярные массовые инциденты поднимают вопрос безопасности лишь на время. Все всё понимают, знают пути решения, но ситуация не меняется.

