В Казани проведут аэротепловизионное обследование тепловых сетей
Метод позволяет обнаружить утечки в трубопроводах.
С 6 по 10 апреля в Казани пройдет инфракрасная аэросъемка городских тепловых коммуникаций, благодаря которой можно выявить участки с повышенными теплопотерями и утечки в трубопроводах.
Диагностику проведут с помощью вертолета типа «Робинсон», который будет совершать облеты в дневное и ночное время, чтобы зафиксировать инфракрасное излучение от теплотрасс.
Горожан просят не беспокоиться при появлении летящего низко над городом вертолета, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что новый инструмент для поиска борщевика Сосновского разработали в России. Речь идет об ИИ, который может в 50 раз быстрее человека распознавать опасное растение на спутниковых снимках, которые нужно только туда загрузить. Технологию создали ML-разработчики из «Школы анализа данных» вместе с экспертами «Центра технологий для общества Яндекса» и движением «СтопБорщевик».
