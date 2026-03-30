Городская среда
30 марта 14:38
Автор материала:Дилия Мингазова

В казанском парке Горького появится смотровая площадка с видом на город

Место уже называют «новой точкой притяжения».

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В парке Горького появится смотровая площадка с видом на Казань — ее начнут строить уже в этом году. Подробнее об этом на деловом понедельнике рассказал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Альберт Шайнуров.

В прошлом году в парке уже решили «наболевшую проблему» - построили безопасную лестницу от парка на улицу Подлужную, к парку «Урам». Теперь потенциал для развития парка увидели в создании смотровой площадки.

- Там у нас есть локация с надписями «Любовь Мэхэббэт» - она особенно популярна у молодёжи и фотографов. Сейчас это просто место на карте, но мы можем превратить его в настоящую видовую точку. В этом году мы приступим к созданию смотровой площадки с видом на город, - рассказал Шайнуров.

По его словам, площадка будет выступать за кромку земли на 2,5 метра. Территорию огородят забором, а также установят на ней подсветку.

- Мы не просто обновим очередной уголок парка, а создадим новую точку притяжения, - заключил спикер.

Ранее мы также писали, что в казанском Ленинском саду благоустроят входную группу у памятника Бутлерову. Пока территория у входа в парк остается обычным транзитным пустырем. Главная проблема на месте — стихийная парковка у входа в сад.

