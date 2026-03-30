Городская среда
30 марта 14:13
Автор материала:Дилия Мингазова

На входе в Ленинский сад в Казани исчезнет стихийная парковка

Место полностью благоустроят.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В Казани благоустроят входную группу в Ленинский сад у памятника Бутлерову, рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

Пока территория у входа в парк остается обычным транзитным пустырем. Главная проблема на месте — стихийная парковка у входа в сквер. Теперь место хотят благоустроить — уложить покрытие, установить новые элементы, установить дополнительное освещение.

- Это место нуждается в обновлении: здесь необходимы новая брусчатка, качественное озеленение, высадка деревьев и цветочное оформление, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Кроме того, исчезнет и стихийная парковка на месте. Благодаря перераспределению пешеходных потоков и корректировки транспортной схемы изменится и все движение по улице Профессора Нужина.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин попросил активнее задействовать камеры для выявления нарушителей. Самих жителей он призвал записывать номера машин, из которых бросают мусор в неположенных местах, и сообщать об этом в общественную приёмную города и «Народный контроль».

