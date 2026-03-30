Аналогов объекту нет во всей России, уверил мэр Казани.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани начали проектировать фонтан, который будет находиться у нового здания театра Галиасгара Камала. Чем обещает удивить проект обновления территории, рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Альберт Шайнуров.

Набережную нового театра имени Галиасгара Камала делали в 2024-2025 годы. Шаг за шагом озеро обрастало новой жизнью, отметил Шайнуров. Теперь в столице Татарстана идет третий, завершающий этап благоустройства озера Кабан.

- В этом году работы развернутся на противоположной стороне - на участке длиной 1,5 километра от памятника Шигабутдину Марджани и до улицы Нурсултана Назарбаева. Проект предполагает два функциональных яруса. В этом году году мы сделаем нижний — это тихий променад у самой воды с организованными спусками, смотровыми площадками и дорожками, которые буквально парят над озером. Сохраняются принципы, заложенные в предыдущих очередях: экологичность и связь с водой, важной частью проекта станут водные сады, - рассказал спикер.

Работы займут не один год, а по завершении в городе появится непрерывный пятикилометровый променад вокруг всего Нижнего кабана. А главной жемчужиной станет фонтан, который будут делать совместно со Сбербанком. Поддерживать проект будет раис республики Рустам Минниханов.

- Но самое главное — это не только красота. Когда мы запустили 15 лет назад фонтан около старого здания Галиасгара Камала, это благостно повлияло на экологию самого озера. Благодаря орошению и постоянному доступу кислорода вернулись и рыбки, и утки, и флора и фауна сильно изменилась в лучшую сторону, - вспоминал мэр города Ильсур Метшин.

Поэтому это ещё и экологический аспект нашей жемчужины, чистоты нашего озера Кабан, заключил градоначальник.

Ранее Шайнуров также рассказал о новом проекте, который предстоит выполнить на территории парка Горького - там планирую установить смотровую площадку с видом на Казань — ее начнут строить уже в этом году.

