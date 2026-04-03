Архитектурно ценные элементы авангардной постройки при этом намерены сохранить.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Историческую «заброшку» в центре столицы республики планируют разобрать, а после — собрать заново. Сам по себе дом остается аварийным, а безопасность зданий и безопасность людей сегодня — ключевой вопрос, заявил в эфире канала ТНВ Иван Гущин, председатель Комитета Татарстана по охране ОКН.



Специалисты планируют сделать цифровую копию Мергасовского дома с помощью 3D-сканирования, зафиксировать все ценные детали, которые требуют защиты, — ажурные решетки, например. Гущин отметил, что пока комитет не получил окончательное инженерное техническое заключение, но результаты его предсказуемы — шлаковый кирпич восстановить невозможно. Экспертиза лишь подтвердит факт трещин и саморазрушения.



— Могу сказать, что мы инженерное заключение не получили. Но все участники передачи озвучили, что Мергасовский дом надо разобрать и собрать. То есть мы ждем заключения, скоро обязательно сделаем 3D-сканирование, цифровой паспорт, — также после Гущин рассказал нашей редакции.



Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о «приключениях» Мергасовского дома, окончательное решение по которому все никак не могут принять. В начале года здание окружили строительными лесами, а совсем недавно по периметру установили и баннеры.



