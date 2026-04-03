Мергасовский дом в Казани хотят разобрать и собрать заново
Архитектурно ценные элементы авангардной постройки при этом намерены сохранить.
Историческую «заброшку» в центре столицы республики планируют разобрать, а после — собрать заново. Сам по себе дом остается аварийным, а безопасность зданий и безопасность людей сегодня — ключевой вопрос, заявил в эфире канала ТНВ Иван Гущин, председатель Комитета Татарстана по охране ОКН.
Специалисты планируют сделать цифровую копию Мергасовского дома с помощью 3D-сканирования, зафиксировать все ценные детали, которые требуют защиты, — ажурные решетки, например. Гущин отметил, что пока комитет не получил окончательное инженерное техническое заключение, но результаты его предсказуемы — шлаковый кирпич восстановить невозможно. Экспертиза лишь подтвердит факт трещин и саморазрушения.
— Могу сказать, что мы инженерное заключение не получили. Но все участники передачи озвучили, что Мергасовский дом надо разобрать и собрать. То есть мы ждем заключения, скоро обязательно сделаем 3D-сканирование, цифровой паспорт, — также после Гущин рассказал нашей редакции.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о «приключениях» Мергасовского дома, окончательное решение по которому все никак не могут принять. В начале года здание окружили строительными лесами, а совсем недавно по периметру установили и баннеры.
Женщина замерзла в снегу.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.