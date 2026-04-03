Общество
3 апреля 19:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Поиском борщевика на участках в России займется ИИ

Для поиска инвазивных растений достаточно загрузить фотографии в специальный сервис, который сам покажет место нахождения «паразитов».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новый инструмент для поиска борщевика Сосновского разработали в России. Речь идет об ИИ, который может в 50 раз быстрее человека распознавать опасное растение на спутниковых снимках, которые нужно только туда загрузить. Технологию создали ML-разработчики из «Школы анализа данных» вместе с экспертами «Центра технологий для общества Яндекса» и движением «СтопБорщевик».

Как утверждают специалисты, обычно процесс занимают достаточно много времени в силу своей кропотливости. ИИ учили на примере 10 тысяч фото, где борщевик захватил целые территории. Разработчики планируют обучить нейросеть распознавать и другие опасные растения: эхиноцистис лопастный и два вида золотарников. При поддержке Росзаповедцентра Минприроды и Центра содействия экспедиционной деятельности в будущем появится даже карта зараженности для особо охраняемых природных зон.

Сервис доступен для всех желающих: представителей ведомств, ученых, фермеров, сотрудников парков и других.

Однако россиянам стоит немного расслабиться: ранее сообщалось, что теперь наличие борщевика Сосновского на участке не может быть единственной причиной для изъятия территории. Но если земля все же полностью заброшена, потерять ее после проверки очень легко.

