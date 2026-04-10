Городская среда
10 апреля 22:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Как изменится площадь перед памятником Бутлерову в Казани

Территорию ждет благоустройство.

Автор фото: Институт развития Казани

Ильсур Метшин во время выездного совещания проинспектировал ход благоустройства площади у памятника Бутлерову в Казани, сообщает пресс-служба казанской мэрии.  

Площадь, которая фактически является входной группой в Ленинский сад, соседствует с Казанским федеральным университетом и Казанской консерваторией имени Жиганова. На территории, используемой как транзитная зона, не хватает озеленения и мест отдыха.  

Согласно проекту, здесь планируются высадка 15 деревьев и более 800 кустарников, обустройство газонов с системой автоматического полива, установка информационного стенда, посвященного Бутлерову, малых архитектурных форм, камер видеонаблюдения, современного наружного освещения: фонарей, декоративной подсветки деревьев и самого памятника.  

В планах также поменять транспортное движение: съезд с улицы Нужина на улицу Пушкина расширят и будут использовать для движения наверх к культурно-спортивному комплексу «Уникс». Движение вниз по улице Нужина запретят, что позволит сократить количество заторов и сделает движение для пешеходов более комфортным, пояснил директор МБУ «Институт развития Казани» Алексей Горбунов.  

Специалисты поменяют на площади покрытие и выполнят гранитные работы на пандусах и лестницах, убрав старую брусчатку и перенеся попадающие в зону застройки сети.

Ранее сообщалось, что два казанских пространства вошли в шорт-лист Всероссийской премии «Парки России». Победителей номинаций объявят 22 апреля.

