Как изменится площадь перед памятником Бутлерову в Казани
Территорию ждет благоустройство.
Ильсур Метшин во время выездного совещания проинспектировал ход благоустройства площади у памятника Бутлерову в Казани, сообщает пресс-служба казанской мэрии.
Площадь, которая фактически является входной группой в Ленинский сад, соседствует с Казанским федеральным университетом и Казанской консерваторией имени Жиганова. На территории, используемой как транзитная зона, не хватает озеленения и мест отдыха.
Согласно проекту, здесь планируются высадка 15 деревьев и более 800 кустарников, обустройство газонов с системой автоматического полива, установка информационного стенда, посвященного Бутлерову, малых архитектурных форм, камер видеонаблюдения, современного наружного освещения: фонарей, декоративной подсветки деревьев и самого памятника.
В планах также поменять транспортное движение: съезд с улицы Нужина на улицу Пушкина расширят и будут использовать для движения наверх к культурно-спортивному комплексу «Уникс». Движение вниз по улице Нужина запретят, что позволит сократить количество заторов и сделает движение для пешеходов более комфортным, пояснил директор МБУ «Институт развития Казани» Алексей Горбунов.
Специалисты поменяют на площади покрытие и выполнят гранитные работы на пандусах и лестницах, убрав старую брусчатку и перенеся попадающие в зону застройки сети.
Ранее сообщалось, что два казанских пространства вошли в шорт-лист Всероссийской премии «Парки России». Победителей номинаций объявят 22 апреля.
