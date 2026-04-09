Два казанских пространства вошли в шорт-лист Всероссийской премии «Парки России»
Победителей номинаций объявят 22 апреля.
Экстрим-парк «УРАМ», располагающийся на набережной столицы республики, поборется за лидерство в номинации «Спортивный парк года» Всероссийской премии «Парки России». Также в шорт-лист номинации «Детский парк» вошла игровая площадка у театра имени Галиасгара Камала, открывшаяся в прошлом году. Успехами делится пресс-служба мэрии Казани.
Победителей номинаций объявят 22 апреля в Москве. Также в рамках премии, которая объединяет проекты современной урбанистики, отметили объекты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Салавата, Нижнего Новгорода, Одинцово и Усинска.
Оба пространства из Казани по-своему уникальны. «УРАМ», как отмечает директор парка Мария Крюкова, объединяет молодежный центр, спортивный объект и полноценное общественное место. А детская площадка с серыми цаплями является всего одной из 15 подобных по всему миру. Ранее в России таких конструкций не было.
Ранее мы писали, что изменится в общественных пространствах Казани к началу лета. В парках начался ремонт объектов благоустройства, обновление и покраска архитектурных форм — в общем, специалисты приводят территории в порядок.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Проектная документации уже разрабатывается.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.