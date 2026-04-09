Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Экстрим-парк «УРАМ», располагающийся на набережной столицы республики, поборется за лидерство в номинации «Спортивный парк года» Всероссийской премии «Парки России». Также в шорт-лист номинации «Детский парк» вошла игровая площадка у театра имени Галиасгара Камала, открывшаяся в прошлом году. Успехами делится пресс-служба мэрии Казани.

Победителей номинаций объявят 22 апреля в Москве. Также в рамках премии, которая объединяет проекты современной урбанистики, отметили объекты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Салавата, Нижнего Новгорода, Одинцово и Усинска.

Оба пространства из Казани по-своему уникальны. «УРАМ», как отмечает директор парка Мария Крюкова, объединяет молодежный центр, спортивный объект и полноценное общественное место. А детская площадка с серыми цаплями является всего одной из 15 подобных по всему миру. Ранее в России таких конструкций не было.

