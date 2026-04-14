Питейный дом Татспиртпрома на Пушкина закрылся после объединения с москвичами
Решение, по данным источника, было принято из-за нерентабельности.
В центре Казани на улице Пушкина закрылся питейный дом Татспиртпрома 100Dal, решение было принято после того, как татарстанская компания объединилась с федеральным АО «Росспиртпром». В «Яндекс Картах» также говорится, что заведение уже закрыто.
По данным источника «Вечерней Казани», магазин был нерентабельным, а содержать такую площадь в центре Казани оказалось слишком дорого. Решение было принято новым руководством компании.
Флагманское заведение Татспиртпрома переехало на улицу Пушкина в 2021 году.
Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Татспиртпром объединяется с АО «Росспиртпром». Сделку одобрили ФАС и акционеры обеих компаний, при этом сам Татспиртпром сохранит самостоятельность в рамках новой структуры. Говорилось, что штаб-квартира и юридическая регистрация группы будут в Казани, а объединение укрепит экономику Татарстана, увеличит налоговую базу и создаст новые рабочие места.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
