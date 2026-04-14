Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани наконец-то потеплело, и на улицах снова появились электросамокаты Whoosh. Сервис запустил сезон вместе с мэрией, когда асфальт во всех районах окончательно оттаял ото льда и снега — чтобы кататься было комфортно и безопасно.

Первые самокаты расставили на обновлённых парковках. В начале весны компания будет следить за погодой: если вдруг снег или сильное похолодание, самокаты останутся на месте, но взять их в аренду не получится — пока не потеплеет. Проверить, можно ли ехать, — в приложении.

Количество самокатов в этом сезоне не поменяли — его считают по числу жителей и зоне катания. Границы поездок остались те же.

Ещё компания доработала технологию: самокаты не теряют связь даже при плохом интернете. Если в телефоне нет сети, можно начать или закончить поездку через СМС — приложение само подскажет.

За шесть лет в Казани самокатами Whoosh пользовались больше 1,2 миллиона человек. Это больше 90 процентов жителей города, подсчитали в сервисе.

87 процентов поездок были по делу — от дома до работы, до остановки или метро. В среднем поездка длилась 12 минут, за это время проезжали 4-5 километров. Чаще всего самокаты брали по вторникам и четвергам, с шести до восьми вечера. На будни пришлось почти три четверти всех поездок.

Типичный пользователь кикшеринга в Казани — мужчина 27–30 лет, семейный. Он использует самокат для регулярных поездок от дома до остановки общественного транспорта или работы. Самые популярные маршруты проходили по улицам Сибгата Хакима, Марселя Салимжанова, Вишневского, Николая Ершова и проспекту Победы.

Ранее мы писали, запустит ли прокат самокатов «Яндекс Go» в этом году в Казани. В компании намерены запустить кикшеринг в более чем 150 городах России, но что же ждет столицу Татарстана?

Также «Вечерняя Казань» сообщала, что принесет столице Татарстана старт сезона электросамокатов. Данный вид передвижения стал частью городского транспорта, но так и не заслужил всеобщей любви. А новые предложения по регулированию сферы называют банальными и проблемными.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.