В Казани за 19 млн рублей обновят здание Ксенинской гимназии
Это административное здание Казанского научного центра РАН является объектом культурного наследия.
Капитальный ремонт за 19,5 миллиона рублей ждет административное здание Казанского научного центра Российской академии наук. Оно еще с 1981 года является объектом культурного наследия регионального значения — речь идет о здании Ксенинской гимназии постройки 1890—1892 годов на улице Лобачевского, 2/31. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.
Заказчиком выступил Федеральный исследовательский центр Казанского научного центра РАН. Планируется выполнить ремонт стен методом инъектирования, провести вертикальную гидроизоляцию фундамента и устройство уклонообразующей отмостки, укрепить фундамент и их основания (грунтов) методом цементации.
В рамках тендера также опубликовано подробное техническое заключение по результатам инженерного обследования аварийного фрагмента здания, проведенное «Стройтехэкспертом».
«Для дальнейшей безопасной эксплуатации памятника рекомендуется выполнить ремонт памятника ввиду наличия дефектов и повреждений строительных конструкций и элементов здания (в частности, наружные несущие стены, крыльцо, приямки, стропильная система и кровля здания)», — говорится в заключении.
Предложенный экспертизой список работ включает в себя также починку кровельного покрытия приямков, ремонт отделочного слоя внутренних помещений и ряд других улучшений.
Напомним, что это не первое здание КНЦ РАН, которое ждет обновление. Капитальный ремонт за 17,4 миллиона сделают в корпусе модельных установок Института органической и физической химии на Арбузова и административно-лабораторном корпусе на Сибирском тракте.
