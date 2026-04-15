Это административное здание Казанского научного центра РАН является объектом культурного наследия.

Капитальный ремонт за 19,5 миллиона рублей ждет административное здание Казанского научного центра Российской академии наук. Оно еще с 1981 года является объектом культурного наследия регионального значения — речь идет о здании Ксенинской гимназии постройки 1890—1892 годов на улице Лобачевского, 2/31. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил Федеральный исследовательский центр Казанского научного центра РАН. Планируется выполнить ремонт стен методом инъектирования, провести вертикальную гидроизоляцию фундамента и устройство уклонообразующей отмостки, укрепить фундамент и их основания (грунтов) методом цементации.

В рамках тендера также опубликовано подробное техническое заключение по результатам инженерного обследования аварийного фрагмента здания, проведенное «Стройтехэкспертом».

«Для дальнейшей безопасной эксплуатации памятника рекомендуется выполнить ремонт памятника ввиду наличия дефектов и повреждений строительных конструкций и элементов здания (в частности, наружные несущие стены, крыльцо, приямки, стропильная система и кровля здания)», — говорится в заключении.

Предложенный экспертизой список работ включает в себя также починку кровельного покрытия приямков, ремонт отделочного слоя внутренних помещений и ряд других улучшений.

Напомним, что это не первое здание КНЦ РАН, которое ждет обновление. Капитальный ремонт за 17,4 миллиона сделают в корпусе модельных установок Института органической и физической химии на Арбузова и административно-лабораторном корпусе на Сибирском тракте.

