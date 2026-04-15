Будет частично перекрыта улица Хади Такташа.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ограничат движение транспорта по улице Хади Такташа в Казани из-за проведения совещания старших должностных лиц совета Россия-АСЕАН. Об этом сообщили в мэрии.

С 18:00 18 апреля до 21:00 19 апреля движение перекроют по улице Хади Такташа, на участке дороги от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина.

Ранее сообщалось, что ограничение движения по улице Авангардной в Приволжском районе Казани продлили. На участке продолжаются работы по перекладке водопровода. Движение будет закрыто до 25 апреля.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.