В речном техникуме Казани сделают капремонт почти за 25 млн рублей
Работы выполнят за каникулы — с 1 июня по 28 августа.
Филиал Волжского госуниверситета водного транспорта — казанский речной техникум — обновят к началу следующего учебного года за 24,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступил Институт морского и речного флота имени Девятаева. Капремонт планируют начать уже 1 июня, а закончить 28 августа. В здании отремонтируют кабинеты директора и замдиректора, часть аудиторий первого этажа, в частности полы, потолки и стены. Обновят спортивный зал с раздевалками, приемную и коридоры.
Ранее сообщалось, что в Казани отремонтируют одно из зданий физико-технического института имени Завойского. Это планируют сделать за 12,3 миллиона рублей. Запланированы обновление крыши и коридора четвертого этажа.
