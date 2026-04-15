Городская среда
15 апреля 17:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В речном техникуме Казани сделают капремонт почти за 25 млн рублей

Работы выполнят за каникулы — с 1 июня по 28 августа.

В речном техникуме Казани сделают капремонт почти за 25 млн рублей

Автор фото: vguvtkazan.ru

Филиал Волжского госуниверситета водного транспорта — казанский речной техникум — обновят к началу следующего учебного года за 24,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил Институт морского и речного флота имени Девятаева. Капремонт планируют начать уже 1 июня, а закончить 28 августа. В здании отремонтируют кабинеты директора и замдиректора, часть аудиторий первого этажа, в частности полы, потолки и стены. Обновят спортивный зал с раздевалками, приемную и коридоры.

Ранее сообщалось, что в Казани отремонтируют одно из зданий физико-технического института имени Завойского. Это планируют сделать за 12,3 миллиона рублей. Запланированы обновление крыши и коридора четвертого этажа.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.