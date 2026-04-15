Работы выполнят за каникулы — с 1 июня по 28 августа.

Филиал Волжского госуниверситета водного транспорта — казанский речной техникум — обновят к началу следующего учебного года за 24,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.



Заказчиком выступил Институт морского и речного флота имени Девятаева. Капремонт планируют начать уже 1 июня, а закончить 28 августа. В здании отремонтируют кабинеты директора и замдиректора, часть аудиторий первого этажа, в частности полы, потолки и стены. Обновят спортивный зал с раздевалками, приемную и коридоры.



Ранее сообщалось, что в Казани отремонтируют одно из зданий физико-технического института имени Завойского. Это планируют сделать за 12,3 миллиона рублей. Запланированы обновление крыши и коридора четвертого этажа.



