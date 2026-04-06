Городская среда
6 апреля 20:13
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Запустит ли прокат самокатов «Яндекс Go» в этом году в Казани

В компании намерены запустить кикшеринг в более чем 150 городах России, но что же ждет столицу Татарстана?

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году кикшеринг «Яндекс Go» планируется запустить в более чем 150 городах России. Однако на вопрос «Вечерней Казани», возобновит ли партнер кикшеринга работу в татарстанской столице, в пресс-службе компании ответили отрицательно.  

«В текущем сезоне партнер кикшеринга «Яндекс Go» не продолжит работу в Казани», - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что идет поиск нового оператора для возобновления работы сервиса в городе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.