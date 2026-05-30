В Казани на Родительскую субботу запустили специальные автобусы до кладбищ
Транспорт можно отследить онлайн.
В Казани 30 мая, в Троицкую родительскую субботу, пустят дополнительные автобусы до городских кладбищ. Об этом сообщил комитет по транспорту исполкома города.
Специальные маршруты: №201с — от проспекта Победы до Самосыровского кладбища, №202с — от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища, №204с — от посёлка Дербышки до кладбища в Дербышках, №206с — от КДК имени Ленина до Сухой Реки, №207с — от Самосыровского кладбища до кладбища «Курган», №208с — от улицы Гаврилова до Сухой Реки, №210с — от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища, №84 — от улицы Халитова до Чебаксы с заездом на «Курган».
До Татарского кладбища можно доехать на автобусе №31 до остановки «Улица Меховщиков». Кроме того, автобусы №2, 23, 31, 37а, 46, 56, 71 и 72 будут ходить по расписанию рабочего дня. Отслеживать движение транспорта можно через сайт и приложение «Казань Транспорт».
Ранее сообщалось, что сезонные маршруты автобусов до дачных поселков запускают в Казани. Транспорт будет следовать по шести направлениям.
Также сообщалось, что до конца года в Казанской агломерации должны появиться скоростные автобусные маршруты. Для них сделают выделенные полосы на вылетных магистралях, в том числе на Мамадышском, Сибирском и Оренбургском трактах, а также на Горьковском шоссе.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.