Транспорт можно отследить онлайн.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 30 мая, в Троицкую родительскую субботу, пустят дополнительные автобусы до городских кладбищ. Об этом сообщил комитет по транспорту исполкома города.

Специальные маршруты: №201с — от проспекта Победы до Самосыровского кладбища, №202с — от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища, №204с — от посёлка Дербышки до кладбища в Дербышках, №206с — от КДК имени Ленина до Сухой Реки, №207с — от Самосыровского кладбища до кладбища «Курган», №208с — от улицы Гаврилова до Сухой Реки, №210с — от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища, №84 — от улицы Халитова до Чебаксы с заездом на «Курган».

До Татарского кладбища можно доехать на автобусе №31 до остановки «Улица Меховщиков». Кроме того, автобусы №2, 23, 31, 37а, 46, 56, 71 и 72 будут ходить по расписанию рабочего дня. Отслеживать движение транспорта можно через сайт и приложение «Казань Транспорт».

Ранее сообщалось, что сезонные маршруты автобусов до дачных поселков запускают в Казани. Транспорт будет следовать по шести направлениям.

Также сообщалось, что до конца года в Казанской агломерации должны появиться скоростные автобусные маршруты. Для них сделают выделенные полосы на вылетных магистралях, в том числе на Мамадышском, Сибирском и Оренбургском трактах, а также на Горьковском шоссе.

