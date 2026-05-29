Общее число машино-мест в городе превысило 15 тысяч.

Платных парковок в Казани стало больше. Их число выросло на 1374 машино-места. Теперь в городе насчитывается 15 806 мест для авто. Постановление опубликовано в сборнике мэрии.

Число мест прибавится не только на уже существующих парковках, но и создадут новые:

• Павлюхина — местный проезд, обе стороны улицы, от пересечения с Назарбаева до дома № 41а на Павлюхина, — 44 места. Парковка стоит 50 рублей;

• Академика Парина — четная сторона, от пересечения с Мавлютова, вдоль дома № 16 на Парина, — 9 мест. Стоимость 30 рублей;

• проспект Победы — местный проезд, четная сторона, от пересечения с Чишмяле до пересечения с Ломжинской, — 105 мест — 30 рублей;

• Академика Попова — обе стороны улицы, от пересечения с Сибирским трактом до пересечения с Журналистов, — 84 места — 30 рублей;

• Тулпар — четная сторона, от пересечения с Аделя Кутуя до пересечения с проспектом Альберта Камалеева, — 25 мест — 30 рублей;

• Фучика — четная сторона, от пересечения с Чишмяле, вдоль дома № 90 на Фучика, — 20 мест — 30 рублей;

• Академика Королева — обе стороны улицы, вдоль домов № 10, 19 на Королева, — 16 мест — 30 рублей;

• Восход — нечетная сторона улицы, от пересечения с Шамиля Усманова до пересечения с Восстания, — 69 мест — 30 рублей;

• Гагарина — обе стороны улицы, от пересечения с улицей Восход до пересечения с Тунакова, — 34 места — 30 рублей;

• Комсомольская — обе стороны улицы, от пересечения с Яруллина до пересечения с Поперечно-Гривской, — 34 места — 30 рублей;

• Меридианная — обе стороны улицы, от пересечения с Четаева до пересечения с проспектом Ямашева, — 17 мест — 30 рублей;

• Мусина — обе стороны улицы, от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с Маршала Чуйкова, — 21 место — 30 рублей;

• Местный проезд — обе стороны улицы, от пересечения с Мусина до пересечения с Фатыха Амирхана, — 24 места — 30 рублей.

На некоторых парковках добавили машино-места. Это касается адресов:

• Бурхана Шахиди — обе стороны улицы, от пересечения с Тази Гиззата до пересечения с Тукая, — 34 места — 30 рублей;

• Спартаковская — четная сторона улицы, от пересечения с Туфана Миннуллина до пересечения с Суконной, вдоль домов № 37, 41а на Павлюхина, дома № 12 на Назарбаева, — 68 мест — 50 рублей;

• Бондаренко — обе стороны улицы, от пересечения с Сибгата Хакима до пересечения с Волгоградской, — 127 мест — 30 рублей;

• Агрономическая — обе стороны улицы, от пересечения с Ипподромной до пересечения с Шаляпина, от пересечения с Шаляпина до пересечения с Назарбаева, — 84 места — 30 рублей;

• Короленко — обе стороны улицы, от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с Волгоградской, от пересечения с Волгоградской до пересечения с Воровского, — 303 места — 30 рублей;

• Четаева — обе стороны улицы, от пересечения с Бондаренко до пересечения с Абсалямова, четная сторона улицы, от пересечения с Меридианной до пересечения с Мусина, — 65 мест — 30 рублей;

• Гвардейская — обе стороны улицы, вдоль домов № 14, 15, 16, 56а на Гвардейской, — 31 место — 30 рублей;

• Аделя Кутуя — четная сторона улицы, возле дома № 8а на Кутуя, местный проезд, обе стороны улицы от пересечения с ул. Красной Позиции до пересечения с Кутуя, — 78 мест — 30 рублей;

• Восстания — обе стороны улицы, вдоль домов № 8, 56, 57а, 58, 110, 112 на Восстания, — 64 места — 30 рублей;

• Братьев Касимовых — нечетная сторона улицы, напротив домов № 40а, 42 на Братьев Касимовых, обе стороны улицы от пересечения с Рихарда Зорге до пересечения с Хусаина Мавлютова, — 72 места — 30 рублей;

• Вишневского — обе стороны улицы, вдоль домов № 22, 49, 55 на Вишневского, — 60 мест — 50 рублей;

• Адоратского — обе стороны улицы, от пересечения с Маршала Чуйкова до пересечения с проспектом Ямашева, — 83 места — 30 рублей;

• Терегулова — обе стороны улицы, от пересечения с Дубравной, вблизи дома № 14 и вдоль дома № 18 на Терегулова, — 92 места — 30 рублей;

• Нагорная — обе стороны улицы, от пересечения с Большой Красной до пересечения с Космодемьянской, — 75 мест — 50 рублей;

• проспект Ибрагимова — нечетная сторона улицы, от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с Волгоградской, четная сторона улицы от пересечения с ул. Правосудия до пересечения с Декабристов, — 114 мест — 30 рублей;

• Волкова — четная сторона улицы, от пересечения с Петербургской до пересечения с Тихомирнова, нечетная сторона улицы, вдоль дома № 57/6 на Волкова, — 17 мест — 70 рублей;

• Марселя Салимжанова — четная стороны улицы, от пересечения с Назарбаева до пересечения с Миннуллина, — 13 мест — 50 рублей;

• Хусаина Мавлютова — обе стороны улицы, от пересечения с Братьев Касимовых до пересечения с Академика Парина, — 98 мест — 30 рублей;

• Академика Лаврентьева — обе стороны улицы, от пересечения с Маршала Чуйкова до пересечения с проспектом Ямашева, четная сторона улицы от пересечения с Академика Лаврентьева до пересечения с Адоратского, — 153 места — 30 рублей;

• Вагапова — обе стороны улицы, от пересечения с Академика Сахарова до пересечения с Магистральной, — 69 мест — 30 рублей;

• Карбышева — обе стороны улицы, от пересечения с Даурской до пересечения с Танковой, — 34 места — 30 рублей;

• Академика Кирпичникова — обе стороны улицы, от пересечения с Академика Губкина до пересечения с Попова, — 168 мест — 30 рублей;

• Родины — нечетная сторона улицы, от пересечения с Рихарда Зорге до пересечения с проездом Яраткан, вдоль дома № 1 на Яраткан, — 98 мест — 30 рублей;

• Роторная — обе стороны улицы, от пересечения с Халева, вдоль дома № 11 на Халева, четная сторона улицы от пересечения с Павлюхина до пересечения с Ботанической, — 148 мест — 30 рублей;

• проспект Ямашева — территория вдоль домов № 71а, 73а на проспекте Ямашева, — 194 места — 50 рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани убрали 23 парковки для арендованных электросамокатов. Всего сейчас в городе имеется 1420 мест для парковки СИМ.

