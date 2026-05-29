Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Стартовал подготовительный этап на долгострое по улице Маяковского в Казани. Сейчас там огораживают площадку для строительных работ. А уже на следующей неделе начнется демонтаж. Полностью завершить строительство планируется летом 2027 года. Работы выполняет ГК «Бриз», сообщили в фонде поддержки дольщиков Татарстана.

Кроме того, осуществляется подписание соглашений о финансировании между дольщиками и ЖСК «Маяк», а также сбор средств. На данный момент заключено 118 соглашений.

Напомним, что финансирование работ осуществляется за счет средств членов ЖСК. Взнос на строительно-монтажные работы намерены установить в размере 53,5 тысячи рублей с квадратного метра жилой площади и машино-мест. Владельцам нежилых помещений придется заплатить больше — 66 875 рублей за «квадрат».

