В долгострое на Маяковского в Казани начались подготовительные работы
Полностью завершить строительство планируется в 2027 году.
Стартовал подготовительный этап на долгострое по улице Маяковского в Казани. Сейчас там огораживают площадку для строительных работ. А уже на следующей неделе начнется демонтаж. Полностью завершить строительство планируется летом 2027 года. Работы выполняет ГК «Бриз», сообщили в фонде поддержки дольщиков Татарстана.
Кроме того, осуществляется подписание соглашений о финансировании между дольщиками и ЖСК «Маяк», а также сбор средств. На данный момент заключено 118 соглашений.
Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Напомним, что финансирование работ осуществляется за счет средств членов ЖСК. Взнос на строительно-монтажные работы намерены установить в размере 53,5 тысячи рублей с квадратного метра жилой площади и машино-мест. Владельцам нежилых помещений придется заплатить больше — 66 875 рублей за «квадрат».
