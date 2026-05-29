Городская среда
29 мая 17:32
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В долгострое на Маяковского в Казани начались подготовительные работы

Полностью завершить строительство планируется в 2027 году.

В долгострое на Маяковского в Казани начались подготовительные работы

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Стартовал подготовительный этап на долгострое по улице Маяковского в Казани. Сейчас там огораживают площадку для строительных работ. А уже на следующей неделе начнется демонтаж. Полностью завершить строительство планируется летом 2027 года. Работы выполняет ГК «Бриз», сообщили в фонде поддержки дольщиков Татарстана.

Кроме того, осуществляется подписание соглашений о финансировании между дольщиками и ЖСК «Маяк», а также сбор средств. На данный момент заключено 118 соглашений.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, что финансирование работ осуществляется за счет средств членов ЖСК. Взнос на строительно-монтажные работы намерены установить в размере 53,5 тысячи рублей с квадратного метра жилой площади и машино-мест. Владельцам нежилых помещений придется заплатить больше — 66 875 рублей за «квадрат».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какие федеральные трассы отремонтируют в Татарстане до конца года

Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.