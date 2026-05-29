В Болгаре этим летом в небо запустят более 600 воздушных змеев
Массовый запуск змеев планировали зафиксировать в Книге рекордов России, однако эта процедура стоит 700 тысяч рублей.
Этим летом Болгар станет центром притяжения для туристов и любителей необычных событий. Здесь пройдут сразу два масштабных фестиваля — «Мечтатели» и «Великий Болгар». О программе мероприятий рассказал организатор фестивалей и исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.
С 11 по 14 июля впервые пройдёт фестиваль «Мечтатели», посвящённый авиамоделированию и воздухоплаванию. Это масштабный семейный праздник, который объединит татарстанцев. Одним из главных событий фестиваля станет запуск 600 воздушных змеев (11–14 июля). Организаторы планировали подать заявку в Книгу рекордов России за массовый запуск воздушных змеев, но отказались от этой идеи из‑за высокой стоимости процедуры — а это 700 тысяч рублей.
Помимо запуска, на фестивале пройдёт 100 мастер‑классов по техническому творчеству. Каждый гость сможет своими руками склеить собственного воздушного змея и сразу испытать его в деле. 13-14 июля состоится конкурс по авиамоделизму, который призван возродить интерес к техническому творчеству.
8-9 июля в Болгаре состоится международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» — самый титулованный среди исторических фестивалей. После двухлетнего перерыва событие возвращается с насыщенной программой. Гости смогут увидеть средневековые бои, пройти историческую полосу препятствий и поучаствовать в 100 мастер-классах.
