Высадка цветочной рассады в клумбы завершится примерно к 15 июня.

Автор фото: kzn.ru

Цветочное оформление улиц началось в Казани, всего в клумбы высадят 1,3 миллиона цветов. Об этом сообщили в мэрии.

Количество высаживаемых цветов в 2026 году увеличили в четыре раза. Высадка цветочной рассады в клумбы завершится примерно к 15 июня, за несколько дней перед проходящим в столице Татарстана форумом Россия - АСЕАН. Цветники будут украшать все районы города, сады, парки и скверы. На сегодняшний день в городские клумбы высажено 500 тысяч цветов. Также еще 200 тысяч корней цветочной рассады поступило в продажу - как для жителей, так и предприятий, желающих оформить свои территории.

Новые клумбы впервые появятся в знаковых местах, к примеру на улицах Карла Маркса, Кремлевской, у нового театра имени Камала, у Татарского театра имени Карима Тинчурина, в парке 1000-летия, в сквере «Стамбул», у центра семьи «Казан».

В клумбы будут высаживать петунию, тагетес, цинерарию, лобелию, гвоздику, табак и другие растения. Все цветочные композиции будут поливать, подкармливать удобрениями, пропалывать от сорняков.

Ранее Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН. В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.