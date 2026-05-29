Городская среда
29 мая 19:05
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Свыше миллиона цветов высадят в Казани перед форумом АСЕАН

Высадка цветочной рассады в клумбы завершится примерно к 15 июня.

Свыше миллиона цветов высадят в Казани перед форумом АСЕАН

Автор фото: kzn.ru

Цветочное оформление улиц началось в Казани, всего в клумбы высадят 1,3 миллиона цветов. Об этом сообщили в мэрии.

Количество высаживаемых цветов в 2026 году увеличили в четыре раза. Высадка цветочной рассады в клумбы завершится примерно к 15 июня, за несколько дней перед проходящим в столице Татарстана форумом Россия - АСЕАН. Цветники будут украшать все районы города, сады, парки и скверы. На сегодняшний день в городские клумбы высажено 500 тысяч цветов. Также еще 200 тысяч корней цветочной рассады поступило в продажу - как для жителей, так и предприятий, желающих оформить свои территории.

Новые клумбы впервые появятся в знаковых местах, к примеру на улицах Карла Маркса, Кремлевской, у нового театра имени Камала, у Татарского театра имени Карима Тинчурина, в парке 1000-летия, в сквере «Стамбул», у центра семьи «Казан».

В клумбы будут высаживать петунию, тагетес, цинерарию, лобелию, гвоздику, табак и другие растения. Все цветочные композиции будут поливать, подкармливать удобрениями, пропалывать от сорняков.

Ранее Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН. В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какие федеральные трассы отремонтируют в Татарстане до конца года

Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.