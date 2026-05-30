По программе «Наш двор» в Татарстане успели благоустроить 81 площадку
Первым обновленные пространства получит Заинский район.
Работы по благоустройству в рамках проекта «Наш двор» завершены на 28 процентов — из 200 дворов уже успели обновить 81 площадку. Наружное освещение установили в 110 местах из планируемых 200 пространств, а в 74 дворах уже начали устанавливать детское и спортивное оборудование. В рекордно ранние сроки программу завершат в Заинском районе, сообщает пресс-служба раиса республики со слов главы департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ» Арины Петровой.
Она отметила, что работы не отстают от графика. Например, в части дорожных работ также отмечаются успехи — выполнили уже 38 процентов запланированного. Качество работ проконтролировали на выездах на прошлой неделе.
Напомним, что в Казани не так давно завершили работы на первом объекте по программе. Новую жизнь вдохнули в двор домов № 8/18 по улице Беломорской и № 20/19 по улице Чапаева. Закончить обновление так рано позволила теплая погода.
