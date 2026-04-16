Запрет на разведение костров и использование мангалов вводится в Татарстане
Запрещено будет также сжигание мусора и сухой травы.
С 25 апреля по 11 мая в Татарстане вводится особый противопожарный режим.
Соответствующее решение принято Кабмином республики.
В числе строгих ограничений, действующих в республике в это время, – запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы в населенных пунктах, которые подвержены угрозе лесных пожаров, на использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи в частных домовладениях в определенных зонах.
Кроме того, запрещено будет использовать пиротехнику в населенных пунктах, садоводческих товариществах и на объектах экономики, граничащих с лесными массивами, и запускать неуправляемые изделия из горючих материалов.
Территории очистят от сухой травы и мусора и проверят работоспособность источников противопожарного водоснабжения, в населенных пунктах будут организованы временные противопожарные посты и патрулирование лесов и мест массового отдыха.
Все ответственные службы будут работать в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные возгорания.
Ранее дачникам напомнили о штрафах до 20 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора. Костер можно разводить только в яме глубиной от 30 сантиметров или в прочной металлической бочке.
