Автор фото: РИА Новости

С 25 апреля по 11 мая в Татарстане вводится особый противопожарный режим.

Соответствующее решение принято Кабмином республики.

В числе строгих ограничений, действующих в республике в это время, – запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы в населенных пунктах, которые подвержены угрозе лесных пожаров, на использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи в частных домовладениях в определенных зонах.

Кроме того, запрещено будет использовать пиротехнику в населенных пунктах, садоводческих товариществах и на объектах экономики, граничащих с лесными массивами, и запускать неуправляемые изделия из горючих материалов.

Территории очистят от сухой травы и мусора и проверят работоспособность источников противопожарного водоснабжения, в населенных пунктах будут организованы временные противопожарные посты и патрулирование лесов и мест массового отдыха.

Все ответственные службы будут работать в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные возгорания.

Ранее дачникам напомнили о штрафах до 20 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора. Костер можно разводить только в яме глубиной от 30 сантиметров или в прочной металлической бочке.

