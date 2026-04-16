Общество
16 апреля 23:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Запрет на разведение костров и использование мангалов вводится в Татарстане

Запрещено будет также сжигание мусора и сухой травы.

Автор фото: РИА Новости

С 25 апреля по 11 мая в Татарстане вводится особый противопожарный режим.

Соответствующее решение принято Кабмином республики.  

В числе строгих ограничений, действующих в республике в это время, – запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы в населенных пунктах, которые  подвержены угрозе лесных пожаров, на использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи в частных домовладениях в определенных зонах.  

Кроме того, запрещено будет использовать пиротехнику в населенных пунктах, садоводческих товариществах и на объектах экономики, граничащих с лесными массивами, и запускать неуправляемые изделия из горючих материалов.  

Территории очистят от сухой травы и мусора и проверят работоспособность источников противопожарного водоснабжения, в населенных пунктах будут организованы временные противопожарные посты и патрулирование лесов и мест массового отдыха.  

Все ответственные службы будут работать в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные возгорания.

Ранее дачникам напомнили о штрафах до 20 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора. Костер можно разводить только в яме глубиной от 30 сантиметров или в прочной металлической бочке.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
