Дачникам напомнили о штрафах до 20 тысяч рублей за неправильное сжигание мусора
Костер можно разводить только в яме глубиной от 30 сантиметров или в прочной металлической бочке.
Сезон открыт, дачники начинают наводить порядок на участках. Но просто так взять и сжечь кучу сухой листвы не получится — за это могут оштрафовать. Руководитель общественной приемной союза садоводов Людмила Бурякова рассказала РИА Новости, как всё делать по правилам, чтобы не попасть на деньги.
Разводить огонь можно либо в яме глубиной от 30 сантиметров и диаметром до метра, либо в прочно установленной металлической бочке без сквозных прогаров. Место для костра должно быть на расстоянии не меньше 100 метров от хвойного леса и 30 метров от лиственного. Вокруг в радиусе 5 метров нужно убрать сухую траву и горючий мусор, а рядом поставить пару вёдер с водой, лопату и железный лист, чтобы при необходимости быстро накрыть огонь.
Нельзя жечь мусор при ветре сильнее 10 метров в секунду, оставлять костёр без присмотра, а также сжигать легковоспламеняющиеся жидкости и отходы, которые выделяют ядовитые вещества, — пластик, резину, химию. За обычное нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если в регионе ввели особый противопожарный режим (об этом предупреждают на сайтах МЧС и местных администраций), то без предупреждения выпишут уже от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в Татарстане начался пожароопасный сезон в лесах. С начала года в регионе зафиксировано уже 18 возгораний в природных зонах.
