Общество
16 апреля 15:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Отменить комиссию при снятии наличных до 10 тысяч рублей предложили в России

У жителей должен быть постоянный доступ к своим средствам в любых банкоматах, считают в Госдуме.

Отменить комиссию при снятии наличных до 10 тысяч рублей предложили в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В условиях зависимости от цифровых ресурсов у россиян должна быть возможность бесплатно снять свои средства в любом банкомате в пределах определенного лимита — например, в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В письме депутат выдвинул идею рассмотреть компенсирование этой комиссии между банками, чтобы затраты не ложились на плечи жителей. По мнению Чернышова, такая инициатива укрепит доверие россиян к банкам, обеспечит доступность в условиях ЧС и усилит защиту клиентов.

Напомним, что Центробанк еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Клиенты, чей валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, могут снять наличные до 9 сентября, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.