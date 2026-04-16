Отменить комиссию при снятии наличных до 10 тысяч рублей предложили в России
У жителей должен быть постоянный доступ к своим средствам в любых банкоматах, считают в Госдуме.
В условиях зависимости от цифровых ресурсов у россиян должна быть возможность бесплатно снять свои средства в любом банкомате в пределах определенного лимита — например, в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
В письме депутат выдвинул идею рассмотреть компенсирование этой комиссии между банками, чтобы затраты не ложились на плечи жителей. По мнению Чернышова, такая инициатива укрепит доверие россиян к банкам, обеспечит доступность в условиях ЧС и усилит защиту клиентов.
Напомним, что Центробанк еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Клиенты, чей валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, могут снять наличные до 9 сентября, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
