16 апреля 10:35
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане начался пожароопасный сезон в лесах

С начала года в регионе зафиксировано уже 18 возгораний в природных зонах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике с 15 апреля официально стартовал пожароопасный сезон в лесной местности. Как заявил замминистра лесного хозяйства Раис Гумеров, с начала этого года специалисты уже обнаружили 18 воспламенений около лесных зон.

В Министерстве лесного хозяйства жителям напомнили, что разводить открытый огонь, в том числе в мангале, запрещается в молодых хвойных лесах, на поврежденных участках, торфяниках, на неочищенных лесосеках, рядом с сухой травой и под кронами. Разумеется, нельзя бросать стекло, окурки и горящие спички, охотиться с использованием пыжей из горючих материалов, а так же в принципе совершать опасные действия с топливом, выжигать хворост и другое, сорить в лесу.

За все нарушения жителей ждет штраф до 30 тысяч рублей, должностных лиц — до 50 тысяч рублей, юрлиц — до 400 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима наказание ужесточается в разы: организациям придется заплатить взыскание вплоть до миллиона рублей.

О возгорании в лесу или около него нужно сообщить по телефонам 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95.

Ранее сообщалось, что апрель и май станут самыми напряженными периодами в новом пожароопасном сезоне в Татарстане. Риск возгорания сохранится до октября.

