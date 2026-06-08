В республике засеяно 1,65 миллиона гектаров яровых культур.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В этом году государственный мониторинг пшеницы в России впервые полностью переведён в цифровой формат. Изменение направлено на ускорение обработки данных и усиление контроля за качеством и прослеживаемостью зерна, сообщил замдиректора филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Идрис Гатин.

Планируется за год обследовать по всей стране около 44 миллионов тонн пшеницы, из них примерно 2,2 миллиона тонн — в Татарстане. Мониторинг стартует в июле. Специалисты планируют отобрать 4,5 тысячи образцов пшеницы и провести 86,5 тысячи исследований зерна по ключевым показателям: натура, содержание белка, влажность, количество и качество клейковины, наличие примесей, зараженность и так далее.

По данным Минсельхоза Татарстана, сейчас в республике засеяно 1,65 миллиона гектаров яровых культур, из них 15 процентов (или 250,3 тысячи гектаров) - посевы яровой пшеницы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обеззаразили в 2,6 раза больше зерна, чем в прошлом году. Большая часть обработанной продукции предназначена для экспорта в Азербайджан, Иран и Китай.

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