Общество
8 июня 20:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Около 2,2 млн тон пшеницы планируют обследовать в Татарстане в 2026 году

В республике засеяно 1,65 миллиона гектаров яровых культур.

Около 2,2 млн тон пшеницы планируют обследовать в Татарстане в 2026 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В этом году государственный мониторинг пшеницы в России впервые полностью переведён в цифровой формат. Изменение направлено на ускорение обработки данных и усиление контроля за качеством и прослеживаемостью зерна, сообщил замдиректора филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Идрис Гатин.

Планируется за год обследовать по всей стране около 44 миллионов тонн пшеницы, из них примерно 2,2 миллиона тонн — в Татарстане. Мониторинг стартует в июле. Специалисты планируют отобрать 4,5 тысячи образцов пшеницы и провести 86,5 тысячи исследований зерна по ключевым показателям: натура, содержание белка, влажность, количество и качество клейковины, наличие примесей, зараженность и так далее.

По данным Минсельхоза Татарстана, сейчас в республике засеяно 1,65 миллиона гектаров яровых культур, из них 15 процентов (или 250,3 тысячи гектаров) - посевы яровой пшеницы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обеззаразили в 2,6 раза больше зерна, чем в прошлом году. Большая часть обработанной продукции предназначена для экспорта в Азербайджан, Иран и Китай.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России хотят пересмотреть график работы детских садов

Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Тело девушки вытащили из Казанки у Кремлевской дамбы

Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.

соцсети
Криминалист раскрыл страну, куда сбежала пропавшая семья Усольцевых

Эксперт считает, что семья пересекла границу нелегально или по поддельным документам и теперь живет в США.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.