Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане проходит подготовка к дорожно-строительному сезону. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году отремонтируют более 200 километров региональных дорог и приведут в нормативное состояние свыше десяти искусственных сооружений. Об этом рассказали в Миндортрансе РТ.

Для работ уже заготовлено более 3,487 миллиона тонн щебня, более двух миллионов тонн песка и более 132 тысяч тонн песчано-гравийной смеси. Также сейчас идет расконсервация асфальтобетонных заводов. Специалисты проводят техобслуживание машин и механизмов, проверяют их работоспособность и производительность, обновляют необходимые запасы сырья.

Ранее сообщалось, что реконструкция двух дорог в Лаишевском районе выльется в 9,6 миллиарда рублей. Речь идет об участках трасс под Столбищем и у Борового Матюшино. Деньги на работы поступят из республиканского бюджета. Завершить их необходимо будет к концу ноября 2027 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.