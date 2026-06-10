Городская среда
10 июня 23:31
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«Вечерняя Казань»

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В отделе ЗАГС Приволжского района Казани начали отделку помещений

Ремонт начался в марте.

В отделе ЗАГС Приволжского района Казани начали отделку помещений

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Ход капитального ремонта отдела ЗАГС Приволжского района Казани, расположенного по улице Рихарда Зорге, проинспектировал Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.  

- Это здание было построено более 40 лет назад, и, к сожалению, капитальный ремонт в нем до сих пор не проводился. Благодаря поддержке руководства республики мы наконец приступили к масштабным работам. Ежегодно этот отдел ЗАГС оказывает 47 тысяч государственных услуг. После завершения капитального ремонта мы не только повысим качество обслуживания, но и создадим максимально комфортные условия как для жителей, так и для сотрудников, которые здесь работают, – прокомментировал мэр Казани.  

Ремонт начался в марте. Специалисты уже заменили инженерные коммуникации, демонтировали старые перекрытия, возвели новые кирпичные перегородки и усилили плиты кровли. Сейчас они приступили к отделке помещений.  

На входной группе установят светильники в форме обручальных колец, стену в зале торжественной регистрации сделают в виде золотых волн с жемчужными вставками и мягкой подсветкой.  

Клиентскую службу в отделе полностью отделят от торжественной части ЗАГСа, в холле оборудуют просторный ресепшен, зону отдыха и гардероб. Специалисты после окончания отделочных работ установят новую мебель и смонтируют архитектурную подсветку фасада. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить уже к 1 ноября.  

Параллельно с капитальным ремонтом здания отдела ЗАГС ремонтируется также примыкающий к нему многоквартирный дом. Объем выполненных работ здесь составляет на сегодня 56,5%.

Ранее Метшину представили 13 архитектурных проектов, которые украсят центр Казани. В списке дом на Айвазовского, духовный центр на Гафури, реконструкция объектов на Клары Цеткин и многое другое.

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