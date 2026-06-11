Общая стоимость первого участка уже превышает 41 миллиард рублей, запуск ждут в 2028 году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Власти Татарстана направили дополнительно 500 миллионов рублей на строительство участка второй линии метро от станции «Фучика» до «Академика Сахарова». Тендер уже опубликован на сайте госзакупок. Это второе крупное вливание за последнее время: в мае на тот же объект из республиканского бюджета выделили 1,5 миллиарда рублей.

Подрядчику предстоит выполнить подготовительные и земляные работы, возвести фундаменты, проложить тоннели, смонтировать рельсы и внутренние электротехнические системы. Заказчиком выступает «Главстрой РТ».

Первый участок второй линии строят с июля 2019 года. Его протяжённость — 5,7 километра с четырьмя станциями: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Общая стоимость оценивается в 41 миллиард рублей, ещё около 6 миллиардов потребуется на вынос инженерных сетей и объездные дороги. Сроки сдачи неоднократно сдвигались. Изначально планировали запустить линию в 2027 году, но в Минстрое республики уже говорят о 2028-м. При этом Госстройнадзор в мае 2026-го называл август 2027-го, уточняя, что стройка курируется Ростехнадзором.

На конец прошлого года готовность первого участка составляла 46 процентов. Вторая линия свяжет пять районов Казани, а для соединения с первой веткой построят соединительный тоннель длиной около 361 метра и подземный пересадочный узел между станциями «Фучика» и «Дубравная».

Ранее в большом материале «Вечерней Казани» мы писали о том, как вторая ветка будет выглядеть в завершенном виде. Линия пройдет под улицами Юлиуса Фучика – Академика Сахарова – Космонавтов (Советская площадь) – Компрессорная – Футбольный стадион – Маршала Чуйкова – Волгоградская – Восстания и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками.

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