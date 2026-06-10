Городская среда
10 июня 14:25
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«Вечерняя Казань»

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На Петербургской в Казани достроили гостиничный комплекс на 49 номеров

Здание уже получило заключение Госстройнадзора, комплекс скоро откроется.

На Петербургской в Казани достроили гостиничный комплекс на 49 номеров

Автор фото: Госстройнадзор Татарстана

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии нового гостиничного комплекса на улице Петербургской в Казани. Об этом сообщил начальник ведомства Вали Назмеев.

Четырёхэтажное здание с мансардой рассчитано на 49 номеров. Оно расположено в исторической части города, поэтому внешний облик вписали в окружающую застройку. На первом этаже разместятся вестибюль, ресторан и технические помещения. Номера разной степени комфорта займут этажи со второго по четвёртый. Для удобства есть две лестницы и грузопассажирский лифт.

Входы со стороны Петербургской уже приспособлены для маломобильных людей. Застройщиком выступила «Девелоперская Компания-7», техническим заказчиком — «Стройтехнадзор», генподрядчиком — «Генподряд», а проектировали объект «ПСК «Дома Казани» и «АСК «Эсфоэс Архитектс».

Ранее мы писали, что проект дороги к «Казань марине» одобрили в ходе археологической экспертизы. Длина составит чуть более 5,4 километра вместо изначально предполагавшихся 5,8 километра.

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