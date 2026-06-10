На Петербургской в Казани достроили гостиничный комплекс на 49 номеров
Здание уже получило заключение Госстройнадзора, комплекс скоро откроется.
Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии нового гостиничного комплекса на улице Петербургской в Казани. Об этом сообщил начальник ведомства Вали Назмеев.
Четырёхэтажное здание с мансардой рассчитано на 49 номеров. Оно расположено в исторической части города, поэтому внешний облик вписали в окружающую застройку. На первом этаже разместятся вестибюль, ресторан и технические помещения. Номера разной степени комфорта займут этажи со второго по четвёртый. Для удобства есть две лестницы и грузопассажирский лифт.
Входы со стороны Петербургской уже приспособлены для маломобильных людей. Застройщиком выступила «Девелоперская Компания-7», техническим заказчиком — «Стройтехнадзор», генподрядчиком — «Генподряд», а проектировали объект «ПСК «Дома Казани» и «АСК «Эсфоэс Архитектс».
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