Строительство велось с сентября 2023 года.

Автор фото: Госстройнадзор РТ

В центре Казани на улице Право-Булачной достроили четырехэтажный офисный центр с подземным паркингом, об этом сообщили в Госстройнадзоре республики.

Застройщику центра выдали заключение о соответствии проекту. Строительство велось с сентября 2023 года. Центр является частью плотной исторической застройки, формирующей улицу.

Внутри самого центра имеются два внутренних дворика, верхние этажи частично нависают над первым для сообщения между ними. Обустроены зона отдыха с озеленением и гостевые парковочные места. В подземном паркинге имеется 50 машино-мест, над ним предусмотрено 17 мест.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана кардинально изменится подход к оплате муниципальных парковок. С 15 июня городские власти в тестовом режиме запускают новую систему постоплаты, которая призвана защитить добросовестных автомобилистов от случайных штрафов. Нововведение связано с участившимися временными перебоями в работе сотовой связи и мобильного интернета, из-за которых водители не всегда могут провести транзакцию вовремя. Новый сервис позволит оплатить стоянку задним числом в спокойной обстановке.

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