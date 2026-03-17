Речь идет об участках трасс под Столбищем и у Борового Матюшино.

Автор фото: Миндортранс РТ

На реконструкцию дорог в Лаишевском районе направят почти 9,6 миллирда рублей. Будут приведены в порядок участки трасс Казань — Оренбург — Боровое Матюшино и Столбище — Атабаево. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

2,8 миллиарда рублей уйдет на реконструкцию участка трассы Казань — Боровое Матюшино протяженностью три километра (от села Усады до ЖК «Южный парк» с путепроводом через железную дорогу). 2,2 миллиарда – на участок от ЖК «Южный парк» до жилого массива «Лесная Поляна» протяженностью 2,9 километра.

2,5 миллиарда рублей потратят на реконструкцию участка трассы Столбище — Атабаево (от села Столбище до трассы М12 «Восток») и 1,9 миллиарда - на модернизацию другого участка этой трассы.

Деньги на работы поступят из республиканского бюджета. Завершить их необходимо будет к концу ноября 2027 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.