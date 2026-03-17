Общество
17 марта 04:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Реконструкция двух дорог в Лаишевском районе выльется в 9,6 миллиарда рублей

Речь идет об участках трасс под Столбищем и у Борового Матюшино.

Реконструкция двух дорог в Лаишевском районе выльется в 9,6 миллиарда рублей

Автор фото: Миндортранс РТ

На реконструкцию дорог в Лаишевском районе направят почти 9,6 миллирда рублей. Будут приведены в порядок участки трасс Казань — Оренбург — Боровое Матюшино и Столбище — Атабаево. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

2,8 миллиарда рублей уйдет на реконструкцию участка трассы Казань — Боровое Матюшино протяженностью три километра (от села Усады до ЖК «Южный парк» с путепроводом через железную дорогу). 2,2 миллиарда – на участок от ЖК «Южный парк» до жилого массива «Лесная Поляна» протяженностью 2,9 километра.  

2,5 миллиарда рублей потратят на реконструкцию участка трассы Столбище — Атабаево (от села Столбище до трассы М12 «Восток») и 1,9 миллиарда -  на модернизацию другого участка этой трассы.  

Деньги на работы поступят из республиканского бюджета. Завершить их необходимо будет к концу ноября 2027 года.

Ранее мы писали, что полмиллиона квадратных метров дорог отремонтировали в Советском районе Казани. В этом году работы запланированы на 58 участках улично-дорожной сети, из которых 17 — в посёлках района.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Аналитика

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.