Gloria Jeans перевезла в Дубай больше сотни офисных сотрудников
Московский офис пока работает, но производство и розницу сворачивают.
Российская сеть Gloria Jeans продолжает перебираться за рубеж. По данным Shopper's, компания перевела в Дубай уже больше 100 офисных сотрудников. Офис в ОАЭ начали готовить ещё в 2025 году, а теперь в компании объясняют, что так эффективнее управлять производством и закупать материалы. Московский офис при этом продолжает работать, поддерживая розничную сеть внутри страны.
Но розница в России как раз и сжимается. По информации РБК, до конца 2026 года Gloria Jeans планирует закрыть почти 150 магазинов по всей стране. А «Коммерсантъ» сообщает, что компания уже распродаёт последние крупные производственные площадки в Ростовской области — процесс идёт с 2024 года.
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