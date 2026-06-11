На восстановление панорамы «Оборона Севастополя» направят 1 млрд рублей
Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону.
ВТБ выделит средства для восстановления панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшей в результате атаки на город. Общая сумма поддержки составит 1 миллиард рублей.
«Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим её глазами первого русского военного корреспондента - Льва Толстого - в его «Севастопольских рассказах». Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 миллиард рублей», – сказал Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Однако есть ряд критериев.
Ограничения движения введут на неделю.
Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.
Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.