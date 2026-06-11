Общество
11 июня 11:44
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«Вечерняя Казань»

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Какой смартфон в России самый популярный

В рейтинг вошли бренды iPhone, Realme и Samsung.

Какой смартфон в России самый популярный

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

iPhone 11 возглавил рейтинг самых популярных смартфонов в России за весну. На втором месте оказался Realme Note 50. А топ-3 закрыл Samsung Galaxy A16. Такое исследование провели в сервисе «ЮKassa» и виртуальном операторе «Сбермобайл», пишет ТАСС. В пятерку лидеров вошли iPhone 13 и Xiaomi Redmi 9C NFC.

В целом за весну продажа электроники выросла на 18 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. А средний чек упал на 17 процентов, до 11,48 тысячи рублей. Этот тренд связан с увеличением срока владения одним гаджетом и перераспределением бюджетов в пользу проверенных моделей среднего ценового сегмента.

Ранее сообщалось, что iPhone 17 Pro Max в России впервые подешевел ниже ста тысяч рублей. Ещё месяц назад эта же модель стоила минимум 105 тысяч рублей.

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