Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане официально утвердили программу развития искусственного интеллекта до 2030 года. Общий бюджет на пять лет — 5 миллиардов рублей, то есть по миллиарду на каждый год. Об этом рассказал глава Минцифры республики Илья Начвин.

«На сегодняшний день программа утверждена и принята. За это время мы её детально проработали», — подтвердил министр.

Идею принятия такой программы Начвин предложил ещё в январе этого года на коллегии министерства цифрового развития Татарстана. Тогда раис республики Рустам Минниханов поддержал инициативу и поручил принять программу в первом квартале 2026 года.

Власти рассчитывают, что к 2030 году в бюджет республики удастся вернуть около 1,5-2 миллиардов рублей от вложенных средств.

Несмотря на всего 30-е место России в мире по развитию искусственного интеллекта, нейросети уже вошли во все сферы жизни жителей страны и республики. Подробнее о развитии ИИ в Татарстане мы писали здесь.

