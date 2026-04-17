Общество
17 апреля 08:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Программа развития ИИ в Татарстане утверждена до 2030 года

Ежегодно на эти цели будут выделять по миллиарду рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане официально утвердили программу развития искусственного интеллекта до 2030 года. Общий бюджет на пять лет — 5 миллиардов рублей, то есть по миллиарду на каждый год. Об этом рассказал глава Минцифры республики Илья Начвин.

«На сегодняшний день программа утверждена и принята. За это время мы её детально проработали», — подтвердил министр.

Идею принятия такой программы Начвин предложил ещё в январе этого года на коллегии министерства цифрового развития Татарстана. Тогда раис республики Рустам Минниханов поддержал инициативу и поручил принять программу в первом квартале 2026 года.

Власти рассчитывают, что к 2030 году в бюджет республики удастся вернуть около 1,5-2 миллиардов рублей от вложенных средств.

Несмотря на всего 30-е место России в мире по развитию искусственного интеллекта, нейросети уже вошли во все сферы жизни жителей страны и республики. Подробнее о развитии ИИ в Татарстане мы писали здесь.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
