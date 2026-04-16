Несмотря на всего 30-е место России в мире по развитию искусственного интеллекта, нейросети уже вошли во все сферы жизни жителей страны и республики. ИИ уже упрощает работу учителей, госслужащих и фермеров. Дальше — больше.

У России нет триллионов долларов на инвестиции в ИИ, но…

Россия находится всего на 30-м месте в индексе зрелости искусственного интеллекта — такой рейтинг опубликовали в 2025 году. Первые места заняли Китай, США и Великобритания. Дело в том, что там инвестируют в развитие ИИ триллионы долларов, объяснил на брифинге глава Минцифры республики Илья Начвин. Кроме того, там очень много ведущих мировых экспертов по искусственному интеллекту. Но несмотря на это, в марте 2026 года венчурный фонд выделил Россию как самостоятельный третий полюс на глобальной карте искусственного интеллекта после США и Китая.

- Аналитики объясняют: санкции создали пустоту, и местные продукты заполнили её в течение двух лет. Мы не обгоняем США и Китай — давайте смотреть правде в глаза. У нас нет таких инвестиций, нет триллионов долларов и полмиллиона кадров, инженеров, да, которые бы этим занимались. Но работать с доступными и открытыми опенсорсными дружественными моделями, которые уже сегодня отмечаются на мировой арене, развернуть их в безопасном контуре, доучить при необходимости под вот наши потребности, под наши отрасли и повысить конкурентоспособность наших предприятий — эта задача нам объективно по силам, — считает Начвин.

При этом у Татарстана есть хороший задел в теме ИИ — его задали уже несколько лет назад. Республика не стоит на месте: сейчас в регионе начали программу развития искусственного интеллекта до 2030 года. На нее потратят около пяти миллиардов рублей. Часть средств хотят вернуть в бюджет уже через несколько лет.

- Мы рассчитываем, что к 2030 году около 1,5-2 миллиардов рублей уже будет возвращено за счет всей деятельности в бюджет республики, — отметил Начвин.

Что уже работает в Татарстане?

В регионе, на базе платформы «ГосПромт», создано более 15 интеллектуальных помощников, отметил глава министерства — только госслужащие республики отправили через ИИ-системы более миллиона запросов.

Работает искусственный интеллект также и в городской инфраструктуре. В сельском хозяйстве нейросети помогают ветеринарам и технологам: ИИ определяет болезни животных, управляет процессом доения и следит за здоровьем скота. На улицах республики нейросети мониторят благоустройство — ищут ямы и сломанные светофоры. Используют ИИ и медики: анализируют флюорограммы и рентгенограммы, помогают с расшифровкой КТ и проводят скрининги.

- Татарстан имеет реальный опыт, на который можно опереться, — отметил Начвин.

Но есть и вызовы: для всего этого нужна сильная инфраструктура, мощные сервера. Пока в Татарстане такой есть лишь в IT-парке.

- Мы будем ежегодно покупать и обновлять инфраструктуру для госнужд. И параллельно запустим программу для бизнеса: начнем сдавать мощности малому и среднему предпринимательству, стартапам. Чтобы они могли разрабатывать свои решения без огромных вложений. Такой сервер очень дорогой, не каждая компания может позволить себе купить его. А взять в аренду и попробовать себя — сможет. Кроме того, на базе этой инфраструктуры мы запустим новое направление — дообучение больших языковых моделей под наши задачи, — добавил спикер.

Нейросети придут в школы. Официально

Раскрыли и тревожный вопрос — заменит ли учителей республики искусственный интеллект? По словам замглавы Минобразования Татарстана Рамиса Музипова, сегодня и в будущем возможности заменить преподавателей на ИИ нет. Но нейросеть может помочь им лучше вести уроки.

- Искусственный интеллект способен обеспечить колоссальную поддержку, помощь. Мы как раз ведём работу для того, чтобы в системе образования повысить качество, повысить мотивацию и улучшить в целом систему образования и оказать поддержку работникам, — рассказал Музипов.

Применение ИИ в школе делится на два блока. Один из них касается внедрения технологий искусственного интеллекта в саму систему образования — эта работа уже начата. Так, на сегодняшний день учитель может загрузить свой урок в ИИ: нейросеть оценит его и предоставит рекомендации, направленные как на повышение качества работы самого педагога, так и на персонализацию обучения школьников.

Другая часть — подготовка кадров. Школа не может остаться в стороне, когда ИИ везде, пояснил спикер. С искусственным интеллектом начинают знакомить со школьной скамьи — для детей откроют кружки по искусственному интеллекту.

Туда начнут ходить школьники 5-х, 6-х и 7-х классов. По словам Начвина, цель таких занятий – формирование ИИ-грамотности и развитие навыков анализа данных.

Детей 5-х и 6-х классов будут учить практической работе с системами ИИ, разрабатывать эффективные запросы для нейросети, а также делать с помощью ИИ простые проекты. Например, обычные презентации. Школьники 7-х классов же будут разрабатывать и настраивать ИИ-системы «под себя». Кроме того, они научатся создавать и настраивать ИИ-агенты для решения прикладных задач.

Планируется, что каждый год на такие кружки будут ходить по 3,5 тысячи детей. Занятия станут проводить на протяжении всего учебного года – все девять месяцев.