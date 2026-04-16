Всплеск смертельных ДТП, охота на питбайкеров, доставщики с «желтыми коробками» - в Госавтоинспекции рассказали о проблемах на дорогах города.

Брифинг в Госавтоинспекции Татарстана решили начать сразу с наглядных примеров - записи самых «свежих» аварий. И все с двухколесным транспортом. Так, на улице Серова девушка переходила дорогу на «зеленый», когда на нее наехал электровелосипедист.

- Обратите внимание на поведение пешехода и участника дорожного движения: электро-велосипедист проезжает на красный. У девушки открытый перелом ноги. Для него это норма — он даже не остановился, — комментировал кадры начальник ГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин, добавив, что водитель скрылся с места ДТП.

Еще одна авария произошла с курьером - 19-летним парнем из Туркменистана, который учится на подготовительных курсах в университет. Когда курьер пересекал дорогу, то врезался с автомобилем. Состояние парня стабильно тяжелое, он лежит в нейрохирургии. На проспекте Победы мотоциклист перестраиваясь из ряда в ряд буквально влетел под колеса внедорожника.

- Посмотрите, как мотоциклист летит под машину. Славная весть — он пришёл в сознание после операции. Но этот сезон он у нас точно за мотоцикл не сядет. Уже хорошо, — комментировал Савин.

«Статистика нас не красит»

Казань столкнулась с резким всплеском смертности на дорогах. На 15 апреля в городе зафиксировано 11 погибших. Для сравнения: в тот же месяц прошлого года этот показатель был почти в три раза ниже — 4 человека, рассказал на брифинге начальник ГИБДД УМВД России по Казани. Цифры большие из-за массовых ДТП - на улице Назарбаева погибло трое гостей из Самары, также два человека погибли на Матюшинском тракте.

- В прошлом году в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Вахитовском районе ни одного ДТП с погибшими не было. Три погибших сразу делают минус всей зелёной зоне. На дорогах Казани становится очень тревожно, - отметил Савин.

Хуже стала и статистика с авариями с детьми. Если в середине апреля 2025 таких случаев было 21, теперь 28. «Многоярусный» рост ДТП произошел в Советском, Кировском и Приволжском районе, отметил спикер.

«Чингисхановский менталитет» и «лидерство»

- У нас особый казанский менталитет, такой чингисхановский. Понятно, что он вызывает улыбку, но с другой стороны — он нас не красит, — заявил глава ведомства.

По его словам, сравнивая показатели Казани с другими городами ПФО, соседи выглядят лучше. В Уфе, например, погибших в 2,5 раза меньше, а общее число аварий — в два раза ниже, чем в Казани».

Казань заняла первое место с негативным оттенком среди 14 городов Приволжского федерального округа по количеству ДТП с материальным ущербом, отметил Савин. За 2025 год в столице зафиксировано более 33 тысяч таких происшествий.

Отдельным блоком на брифинге стояла проблема двухколёсного транспорта: питбайкеров, мотоциклистов и доставщиков. Сообщений о происшествиях с мотоциклами с 2024 по 2025 год стало больше в два раза — с 230 до 560. Стабильный рост показывает и этот год.

Нагружают Госавтоинспекцию и питбайкерами. В прошлом апреле на них жаловались 14 раз, в этом - уже 47.

- Питбайкера оперативно может догнать только питбайкер. У нас на балансе питбайкеров нет. Мы провели рейд: из восьми ни одного не догнали на мотоцикле. Догоняли на служебном автомобиле. Не буду говорить, сколько мы не поймали».., — признавался спикер, добавив, что изъятые байки стоят на штрафстоянке.

Напомнил Савин и о том, что с начала апреля на фоне роста числа аварий с участием детей и питбайкеров ГИБДД анонсировала ужесточение мер против взрослых. Теперь родители могут стать субъектами уголовного дела. Вплоть до исправительных работ. Есть статья 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в опасные действия), и судебная практика уже есть, предупредил глава ведомства.

Особое возмущение у него вызывают курьеры на электро-велосипедах, которые «рассчитывают на чудо». «Думают, что этот жёлтый ящик (речь идет о курьерах) заставит всех участников движения думать за него. Это не иначе как дорожный садомазохизм. Рассчитывать на других я настоятельно не рекомендую», — заявил он, комментируя очередное ДТП с доставщиком.

- Как начальник Госавтоинспекции города Казани, я попрошу всех участников дорожного движения перепрограммировать своё отношение к управлению. Либо, даже если вы пешеход, — иметь хорошее, стабильное отношение к правилам дорожного движения и начать думать за того участника, который является водителем электровелосипеда-доставщика и, конечно, двухколёсного электросамоката, - попросил глава ГАИ.

Также в Госавтоинспекции попросили сообщать, если вы стали свидетелем опасной езды на питбайкерах или электросамокатах. Телефоны для сообщений опубликованы в официальных телеграм-каналах ведомства.