Громкий звук и стечение десятка машин срочных служб напугали казанцев. Оказалось, что из-за пожара на оборонном предприятии частично обрушилась конструкция. Пострадавших на данный момент двое, один погибший.

Вечером 14 апреля жители Кировского района услышали звук, похожий на взрыв, который шел с порохового завода. Испытания на предприятии проходят постоянно — жители привыкли к анонсам очередных многочасовых хлопков. Но в этот раз случилось ЧП. Два человека оказались в больнице, получили ожоги и травмы. Денщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, а мужчина госпитализирован в Городскую клиническую больницу №7 им. М.Н. Садыкова г. Казани, состояние средней тяжести. Ночью из-под завалов извлекли мужчину, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Следственный комитет уже завел уголовное дело, а спецкомиссия выясняет все причины аварии.

Хроника происшествия

Первые сообщения о взрыве в Казани появились сразу после окончания обычного рабочего дня. Жители Кировского района писали в соцсетях, что после «хлопка» с территории порохового завода пошел дым и даже прошла сильная звуковая волна. В сторону завода направились машины срочных служб. Тогда источник «Вечерней Казани» подтвердил, что взрыв действительно был - и произошел не из-за атаки беспилотников.

Быстро разъяснение дали и власти республики. В результате пожара случилось частичное обрушение конструкции, сообщила пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова. Она также отметила, что причина аварии - техногенная.

- Все службы оперативно прибыли на место для устранения последствий произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, - заявили в казанском Кремле.

Галимова также объяснила громкий звук и «волну»: на самом деле это специальная система сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев.

«Девочки, я дошла до завода, пока ничего не понятно»

Журналисты появились у дверей порохового примерно в полдевятого. К тому времени никаких явных знаков, что внутри что-то произошло, не было. Правда, у ворот пришедших недоверчиво рассматривали сотрудники предприятия, а в перемещавшемся с места на место кругу стояли мужчины, которые явно что-то знали. Были у дверей и другие — обычные жители, в том числе и мамы с детьми.

По всей видимости, они пришли узнать, не случилось ли ничего с их родными и близкими. «Девочки, я дошла до завода, пока ничего не понятно», - рассказала одна из пришедших. А молодой человек рассказал, что пытается дозвониться до подруги, которая так и не брала трубку.

По данным регионального Минздрава, в результате ЧП пострадали два человека, один погиб. Через какое-то время к заводу начали подъезжать «Газели» казанского поисково-спасательного отряда. А выехала за час всего одна машина - пожарная.

Завели уголовное дело

Следственный комитет Татарстана завел уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура контролирует ход расследования.

«В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления, будет проведен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз», — отметили в ведомстве.

Казанский пороховой завод — одно из самых старых действующих предприятий страны. Он был построен еще по указу Екатерины II и начал работу в 1788 году. Ему больше 230 лет. Сегодня это один из ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса страны.

В советское время мощности предприятия работали на полную загрузку, продукция завода поставлялась во все рода войск армии, а также на экспорт. В 90-е завод оказался на грани банкротства, но правительство решило создать на его базе федеральное казённое предприятие. С 2000-х годов завод полностью принадлежит государству и имеет статус стратегического.