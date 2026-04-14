Дело экс-директора «Смарт Строя» Ильнура Гибадуллина начали рассматривать в суде. По обвинениям в обналичивании почти четырех миллиардов рублей в составе ОПС предпринимателю и его сообщникам грозит до 20 лет.

Уход от налогов, незаконный вывод десятков миллионов рублей и обнал с комиссией в полмиллиарда — такой букет обвинений прокуратура предъявила бывшему директору ООО «Смарт Строй» Ильнуру Гибадуллину в Советском райсуде Казани. По версии следствия, предприниматель является создателем ОПС, в состав которого вошли пять человек. Каждому из обвиняемых грозит до 10-20 лет тюрьмы. Детали обвинения, — в этом материале.

Начальство и подчиненные

На скамье подсудимых вместе с бывшим директором и некогда владельцем «Смарт Строя» оказались Айрат Гыйбадуллин, Ильдар Каримов, Фарид Насретдинов, Рамазан Рамазанов и Гульнара Ураимова — каждый из обвиняемых пришел в Советский райсуд города своим ходом, в отличие от подстражного Гибадуллина.

Основного фигуранта дела «доставили» в зал заседания позже на три часа, из-за чего прокурор Камиля Саттарова не успела до конца огласить обвинительное заключение, однако собеседники «Вечерней Казани» раскрыли фабулу дела.

Что можно сказать о фигурантах дела? У каждого есть высшее образование, дети. Все, за исключением бухгалтера Ураимовой, являются индивидуальными предпринимателями. А еще у каждого из обвиняемых, включая самого экс-директора «Смарт Строя» в обвинительном заключении есть две статьи — это создание преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ) и незаконная банковская деятельность (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ).

Отметим, что Каримову, Гыйбадуллину и Ураимовой вменяется участие в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ). «Участникам» грозит до 10 лет лишения свободы, «организаторам» — до 20 лет.

Отметим также, что в обвинительном заключении экс-директора «Смарт Строя» фигурируют два дополнительных эпизода — помимо 172-й и 210-й статей — это уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Полное «комбо» обнальщика.

Говорит прокурор

Первым оглашенным стороной обвинения преступлением оказался эпизод ухода Гибадуллина от налогов. По версии силовиков, экс-директор «Смарт Строя» благодаря подложным документам сумел скрыть от ФНС 67,5 миллиона рублей — и вывести их со счетов своей организации. Кстати, сам вывод средств попадает под статью о неправомерном обороте средств платежей.

— В результате вышеописанных преступных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов, путем <…> включения в налоговые декларации книги покупок с заведомо ложными сведениями, Гибадуллин в период времени с 1 января 2019 года по 25 мая 2022 года умышленно уклонился от уплаты ООО «Смарт Строй» НДС с первого по четвертый квартал 2019 года, 2020 года, 2021 года в сумме на 67 миллионов 539 тысяч 240 рублей, — раскрыла суть первого преступного эпизода прокурор Камиля Саттарова.

Но каким именно образом компания уходила от налогов? Директор «Смарт Строя», как следует из обвинительного заключения, предоставлял в налоговую липовые декларации, из которых следует, что его компания приобретала товары и услуги у компаний «Биохим», «Семейная ферма Очаково», СК «Победа», «Тера сатура», «Энтерпрайз», «Леон», «Берсут».

Приобретение товаров и услуг у этих фирм давало Гибадуллину право на налоговый вычет, однако на деле никаких сделок не совершалось. А если товары и приобретались, то у третьих лиц, взаимоотношения с которыми не давали права на налоговый вычет, считает сторона обвинения.

Что же до эпизода «неправомерного оборота средств платежей», то суть этого преступления кроется в простом выводе средств со счетов организации. Деньги выводились по фейковым платежкам через счета ООО «Биохим», ООО «Семейная ферма Очаково» и ООО «Берсут» — в реальности никаких товаров и услуг от этих контрагентов не поставлялось. Сумма вывода за период с 2019-го по 2021 год составила 67,1 миллиона рублей.

Почем обнал?

Собеседники «Вечерней Казани», знакомые с материалами дела, рассказали, что заработок «обнальной конторы» подсудимых, по версии следствия, составил 571 миллион 837 тысяч 867 рублей — это процент, который обвиняемые оставили себе за вывод 3,98 миллиарда рублей по подконтрольным организациям. Интересно, что свой заработок подсудимые выводили прямо через свое ИП.



Сама же процедура обнала была связана с организациями подсудимых и связанных с ними лиц — это ООО «Трасса 7», ООО «Смарт Трак Логистик» и ООО «Верная Дорога». Также в деле фигурируют ИП, открытые на подсудимого Ильнура Гибадуллина и его отца, а также некоей Эльмиры Валеевой. Счета юрлиц были зарегистрированы в Москве, Казани и Нижнем Новгороде.



Собеседники нашего издания отмечают, что обналиченные 3,9 миллиарда рублей выводились в период с сентября 2023-го по июль 2025 года. И подсудимые, как уверено следствие, осуществляли преступную деятельность вплоть до задержания, состоялось которое в июле прошлого года.



Ожидается, что на следующем процессе участники дела выразят свое отношение к обвинению.