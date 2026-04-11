Четверо кураторов мошеннического проекта Financial Trust попали под суд за аферу на 27 миллионов.

В Советском райсуде Казани стартовало дело четырех кураторов псевдоброкерской платформы Financial Trust — оказавшиеся на скамье подсудимых участники дела обвиняются в хищении более 27 миллионов рублей и легализации денежных средств. Каждому из обвиняемых грозит до 10 лет тюрьмы, в деле фигурируют 25 пострадавших, каждый из которых потерял в скам-проекте более миллиона рублей.



Дело «зазывал» Financial Trust стартовало на четыре часа позже назначенного времени – конвойная служба не сумела вовремя «доставить» трех подстражных обвиняемых Кирилла Барова, Константина Баженова и Александра Ахрамкова. Единственная девушка из этой преступной группы (как подсудимых видит следствие) – Юлия Алексеева – пришла в суд самостоятельно.



Начался же процесс с заявления обвиняемыми одинаковых ходатайств — Баженов и Ахрамков решили отказаться от адвокатов, но не из-за материального положения. Суд прошение не удовлетворил, однако в случае вынесения обвинительного приговора председательствующая Разия Зимагулова должна будет избавить фигурантов дела от взыскания процессуальных издержек — услуги «государственных адвокатов» будут оплачены из федерального бюджета.



Пессимистичный настрой? Вероятно, и так, хотя официально подсудимые своего отношения к обвинению выразить не успели — из 26 преступных эпизодов прокурор Камиля Саттарова успела огласить только три. Впрочем, преступная схема из оглашенных материалов вырисовывается ясно.

Так, первое, на что обращают внимание следствие и прокуратура, — это регистрация общества «Файненшл Траст» в Екатеринбурге. Силовики уверены, что за этим стоит не кто иной, как Ахрамков и «выполняющий его поручения» Баженов. Юрлицо было создано 9 октября 2019 года, при этом директором организации числился номинал по фамилии Федоров. Аналогичным образом было зарегистрировано общество «ФТ ГРУПП», директором в котором был некто Клушев. Юрлицо было зарегистрировано 20 мая 2021 года, все так же в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что Ахрамков действовал совместно с «неустановленными лицами» и при регистрации фирм выполнял отведенную ему роль. Из обвинительного заключения также следует, что функции пары Ахрамков—Баженов сводились к руководству Екатеринбургским подразделением организации — при этом подсудимые вместе «неустановленными лицами» участвовали в собрании, на котором и принималось решение о расширении «Файненшл Траст» по разным городам, среди которых есть Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и другие.

Из обвинительного заключения также следует, что Ахрамков распределял прибыль между участниками преступной группы, отвечал за открытие офисов, сам привлекал «клиентов» на мошенническую платформу.

Что же до Барова, то его правоохранители считают обычным «зазывалой», он, что называется, вел клиентов по псевдоброкерскому пути.

Алексеева также привлекала клиентов в ООО «Файненшл Траст» и ООО «ФТ ГРУПП», занималась обеспечением хозяйственной деятельности, отвечала за то, чтобы со стороны все выглядело законным, говорит обвинение.

Как похищались средства?

Воронка продаж «Ахрамкова и Ко» начиналась с простого собеседования — представители «Файненшл Траст» и «ФТ ГРУПП» открывали вакансии офис-менеджеров или «специалистов по персоналу», к ним приходили потенциальные сотрудники, тем рассказывали о компании, о том, что она занимается обучением в сфере финансовой грамотности, учит играть на бирже, инвестировать. После чего предлагали пройти первичное обучение на платформе-псевдоброкере Profi Trade.

Главным аргументом злоумышленников было то, что у них есть особое ПО, робот-советник Rob-in-good, который якобы анализировал ситуацию на рынке и сам открывал за человека выгодные сделки. Купить этого псевдосоветника можно было от 90 тысяч рублей, как говорили на предварительном следствии свидетели. При этом все деньги, уходившие на пополнение счета на платформе Profi Trade, отправлялись на самом деле в карман злоумышленников, считает следствие. Эта платформа просто имитировала работу биржи.



Общий ущерб по делу составляет 27,9 миллиона рублей.