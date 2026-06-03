Республиканские депутаты оказались недовольны снижением сбора налогов и вместе с этим непотраченными средствами из федеральной казны.

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

— Не зря сегодня говорят об экономии бюджетных средств. И если продолжение будет вот такое, то придется определенные меры принимать. Поэтому я обращаю внимание всех, и министерств, кто присутствуют здесь: эффективное расходование [бюджетных] средств сегодня для нас главное. И контроль за этим должен быть ужесточен, — обратился к участникам заседания Госсовета РТ председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Говоря о «продолжении вот такого», депутат имел в виду нестабильную геополитическую ситуацию в мире и, как следствие, скачущие цены на энергоресурсы, что не может не затрагивать экономику России и вместе с тем Татарстана. Однако наставление в адрес местных министров Якунин сделал не из-за переживаний о будущем, а после того, как представители профильных ведомств отчитались о просевших в первом квартале 2026 года налогах — и неосвоении миллионов из федерального бюджета.

Стоит ли сегодня из-за этого бить тревогу? Несмотря на «отрицательную динамику» в свежих отчетах, чиновники отмечают — бюджеты всех уровней в республике «профинансированы в достаточном объеме». Но доколе?

Бюджет недосчитался шести миллиардов, но Татарстан ждет списания долгов

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансам своим докладом открыл глава республиканского минфина Марат Файзрахманов. Спикер начал с подведения итогов 2025 года. Согласно утвержденной статистике, Татарстан занял четвертое место по уровню доходов бюджета в общероссийском рейтинге.

Республика уступила лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, показав заработок в 2025 году в 605 миллиардов 136 миллионов 567 тысяч 700 рублей. Расходы при этом оказались больше «поступлений» на 251,4 миллиона. Всего же, с учетом помощи федерального бюджета, Татарстан по итогам года потратил 725 миллиардов рублей.

Как отметил Файзрахманов, основным источником пополнения казны для региона являются налоги на доход физических лиц, а также налог на прибыль — общая сумма мобилизованных платежей в прошлом году составила 493 миллиарда рублей, рост показателя составил 2,9%. Интересно также, что Татарстан уже третий год подряд существует в условиях тренда на снижение налога на прибыль:

— в 2025 году Татарстан получил 150,3 миллиарда рублей;

— в 2024 году Татарстан получил 170 миллиардов рублей;

— в 2023 году Татарстан получил 182,2 миллиарда рублей.

мОбратная статистика наблюдается по поступлениям из федерального бюджета: в 2023 году региону направили 76,3 миллиарда, в 2024-м году — 88,9 миллиарда, в 2025 году — 96,1 миллиарда рублей. При этом важно заметить, что республика является регионом-донором — в 2025 году Татарстан отправил 72% своих доходов в федеральную казну.

Автор фото: пресс-служба министерства финансов РТ / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: пресс-служба министерства финансов РТ / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: пресс-служба министерства финансов РТ / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: пресс-служба министерства финансов РТ / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: пресс-служба министерства финансов РТ / ИД «Вечерняя Казань»

Что же касается 2026 года, то по итогам первого квартала, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, бюджет региона недосчитался почти шести миллиардов рублей налогов, заявил Файзрахманов на заседании. Эту цифру, впрочем, может перекрыть сэкономленные в 2025-м средства — 9,7 миллиарда рублей. По данным Минфина, расходная часть бюджета Татарстана в по итогам прошлого года была исполнена на 98,4%.

А чего ждать от экономики региона сегодня? Глава министерства финансов обнадежил депутатов новостью о грядущем списании долгов Татарстана перед федеральным бюджетом в 23,7 миллиона рублей. Заявка принята российским казначейством, все необходимые проверки пройдены. И кроме того, Минфин строит большие надежды на второй и третий кварталы 2026 года — Файзрахманов назвал это время «капиталоемким», поскольку как раз на него приходится заключение контрактов.

В поддержку этой риторики спикер вдруг огласил свежую статистику бюджетных поступлений за четыре месяца этого года — по итогам апреля налоговые и неналоговые доходы Татарстана (консолидированный бюджет) составили 199 миллиардов рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 147,4 миллиарда рублей.

Почти половина всех доходов уходят на «социалку» — как их тратят?

Как следует из презентации, представленной на заседании комитета Маратом Файзрахмановым, почти половина всех полученных республикой средств уходят на социальную сферу. Вот конкретные цифры: из регионального бюджета в 605,4 миллиарда рублей траты на «социалку» составляют 310,9 миллиарда. Из консолидированного же бюджета в 724,6 миллиарда сфера вытягивает 383,8 миллиарда рублей в год.

Но куда уходят все эти деньги? Депутаты Госсовета РТ смогли получить ответ лишь по части этих средств, поскольку на заседании Госсовета присутствовала директор республиканского фонда обязательного медицинского страхования Алсу Мифтахова. Ее учреждение потратило в прошлом году 92,6 миллиарда рублей, что составило 97,3% «по уточненным назначениям» — 2,7% бюджета организации осталось неосвоенным.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вероятно, статистику «освоения» средств фонду подпортили данные по диспансеризации. В своем докладе Мифтахова отметила, что лишь 20% целевых средств, выделенных федеральным фондом на выявление онкозаболеваний, были освоены.

— Не хватает средств что ли? Мотивировать врачей. Или там другие причины есть? — задал вопрос спикеру председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

— Уточню у источника. Средства поступают целевые из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования, — ответила Мифтахова.

— Как раз, когда целевые поступают из федерального бюджета — по любому направлению — у нас слух режет, когда неисполняется это. Потому что деньги дают, ну используйте, ребята! Пожалуйста! Республике дают. И, естественно, если не используют, это плохо, — заявил Якунин, имея в виду, что неиспользованные целевые выплаты придется вернуть в федеральный бюджет.

— Да, но у нас фактически всего лишь 359 случаев прошло на оплату и сумма составила 603 тысячи рублей, как было сказано в докладе. Здесь, наверное, еще дело в том, что выплата, средняя выплата на одного врача составляет порядка 1600 рублей. Возможно, этих денег недостаточно, чтобы стимулировать врачей на более серьезный подход в проведении диспансеризации. К сожалению, мы отмечаем, во-первых, недостаточно полное отражение на счетах информации о подозрении на онкологическое заболевание. Возможно, здесь есть недоработки со стороны медицинских организаций. Ну, и наверное, имеет место здесь формальный подход к проведению самой диспансеризации, — ответила спикер.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Отметим, что за последние четыре года заболеваемость раком в Татарстане выросла на 21%.

Вообще с онкологией, как следует из доклада Мифтаховой, в регионе ситуация складывается не очень — за лечением от злокачественных образований из Татарстана все чаще едут в Москву и Уфу. По итогам года Татарстан отправил 1,9 миллиарда рублей в другие регионы в качестве оплаты медпомощи оказанной жителям республики за ее пределами.

Мифтахова отмечает, что проблема связана со сложностями в поставках «химии» для онкоотделений.

Резюме от эксперта

Своим «бюджетным» ожиданиями после заседания комитета Госсовета с журналистами поделился депутат Леонид Якунин — на пресс-подходе он отметил, что экономить и эффективно расходовать средства казны сегодня необходимо. Однако причин для тревог здесь и сейчас спикер не назвал — и даже напротив, успокоил общественность, заявив, что ни одна инвестиционная программа в регионе сегодня не свернулась.



Относительно же «ужесточенного» контроля Якунин отмечал, что за бюджетными организациями надзор будет осуществлять в том числе Счетная палата Татарстана. Как следует из отчета организации, в 2025 году она выявила нарушений на 5,9 миллиарда рублей, что на полтора миллиарда больше, чем годом ранее.