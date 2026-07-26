Экономика
26 июля 12:35
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Уборочную кампанию в Татарстане планируют завершить до конца лета

Сельхозпроизводителям предстоит обработать 1,1 миллиона гектаров земли, засеянных зерном.

Уборочную кампанию в Татарстане планируют завершить до конца лета

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Уборку зерновых культур в Татарстане планируют завершить до 1 сентября. Такую задачу на совещании, посвященном текущему состоянию уборочной кампании, поставил раис республики Рустам Минниханов.

В 2026 году общая площадь сельскохозяйственных угодий, засеянных зерном, в Татарстане составляет около 1,1 миллиона гектаров, из которых 568 тысяч гектаров занимают масличные культуры. Глава Татарстана подчеркнул, что фермерские хозяйства обеспечены достаточным количеством техники, такой как комбайны и сушильное оборудование.  Он также заметил, что вопрос с топливом уже решен. Ключевой задачей аграриев остается эффективное использование имеющихся ресурсов.

Минниханов также напомнил о необходимости заготовки запасов кормов на полгода и более, чтобы обеспечить зимовку скота, включая поголовье личных подсобных хозяйств. Эти вопросы он поставил на ежедневный контроль Минсельхозпрода Татарстана.

Лидер республики обратил внимание на организацию труда работников, задействованных в уборке урожая. Он подчеркнул важность достойной оплаты труда, строгого соблюдения правил пожарной безопасности и обеспечения работников горячим питанием.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что уборка урожая в российских регионах, включая Татарстан, стартовала в этом сезоне на 1-2 недели позже, чем в прошлом году. Эксперты считают, что основной причиной послужила прохладная погода, но дефицит дизтоплива также повлиял на сдвиг.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

прокуратура Татарстана
Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

СУ СКР по Татарстану
Возбуждено дело после смертельного ДТП с шестью подростками в Зеленодольске

В Chevrolet находились семь человек.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.