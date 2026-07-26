Сельхозпроизводителям предстоит обработать 1,1 миллиона гектаров земли, засеянных зерном.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Уборку зерновых культур в Татарстане планируют завершить до 1 сентября. Такую задачу на совещании, посвященном текущему состоянию уборочной кампании, поставил раис республики Рустам Минниханов.

В 2026 году общая площадь сельскохозяйственных угодий, засеянных зерном, в Татарстане составляет около 1,1 миллиона гектаров, из которых 568 тысяч гектаров занимают масличные культуры. Глава Татарстана подчеркнул, что фермерские хозяйства обеспечены достаточным количеством техники, такой как комбайны и сушильное оборудование. Он также заметил, что вопрос с топливом уже решен. Ключевой задачей аграриев остается эффективное использование имеющихся ресурсов.

Минниханов также напомнил о необходимости заготовки запасов кормов на полгода и более, чтобы обеспечить зимовку скота, включая поголовье личных подсобных хозяйств. Эти вопросы он поставил на ежедневный контроль Минсельхозпрода Татарстана.

Лидер республики обратил внимание на организацию труда работников, задействованных в уборке урожая. Он подчеркнул важность достойной оплаты труда, строгого соблюдения правил пожарной безопасности и обеспечения работников горячим питанием.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что уборка урожая в российских регионах, включая Татарстан, стартовала в этом сезоне на 1-2 недели позже, чем в прошлом году. Эксперты считают, что основной причиной послужила прохладная погода, но дефицит дизтоплива также повлиял на сдвиг.

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