Экономика
25 июля 16:42
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«Вечерняя Казань»

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МРОТ в России к 2030 году может превысить 35 тысяч рублей

За десять лет минимальная зарплата выросла в четыре с лишним раза.

МРОТ в России к 2030 году может превысить 35 тысяч рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минимальный размер оплаты труда в России продолжит расти и к 2030 году превысит 35 тысяч рублей. Такой прогноз дал ТАСС доцент финансового университета Игорь Балынин. По его словам, сомнений в дальнейшем повышении нет.

Эксперт напомнил, как менялся МРОТ: в начале 2016 года он составлял всего 6 204 рубля, в 2021-м — 12 792 рубля. Сейчас показатель равен 27 093 рублям. За десять лет рост более чем четырёхкратный, за пять лет — двукратный.

Ранее мы писали, что на рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов. В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Также сообщалось, что россиянкам предложили выплачивать материнскую зарплату не ниже МРОТ. Минимальный размер оплаты труда на сегодня - 27 093 рубля.

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