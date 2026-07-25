МРОТ в России к 2030 году может превысить 35 тысяч рублей
За десять лет минимальная зарплата выросла в четыре с лишним раза.
Минимальный размер оплаты труда в России продолжит расти и к 2030 году превысит 35 тысяч рублей. Такой прогноз дал ТАСС доцент финансового университета Игорь Балынин. По его словам, сомнений в дальнейшем повышении нет.
Эксперт напомнил, как менялся МРОТ: в начале 2016 года он составлял всего 6 204 рубля, в 2021-м — 12 792 рубля. Сейчас показатель равен 27 093 рублям. За десять лет рост более чем четырёхкратный, за пять лет — двукратный.
Ранее мы писали, что на рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов. В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.
Также сообщалось, что россиянкам предложили выплачивать материнскую зарплату не ниже МРОТ. Минимальный размер оплаты труда на сегодня - 27 093 рубля.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
В Chevrolet находились семь человек.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?