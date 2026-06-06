Общество
6 июня 17:24
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«Вечерняя Казань»

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Россиянкам предложили выплачивать материнскую зарплату не ниже МРОТ

Минимальный размер оплаты труда на сегодня - 27 093 рубля.

Россиянкам предложили выплачивать материнскую зарплату не ниже МРОТ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Представитель партии «Справедливая Россия», первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким считает, что занимающимся воспитанием детей женщинам нужно платить материнскую зарплату, размер которой должен быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). На сегодняшний день это 27 093 рубля. Своим мнением с ТАСС парламентарий поделилась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).  

«Если девушка рожает ребенка, <...> она получает материнскую плату. Это и есть та самая родительская зарплата, например в размере одного МРОТ, минимального размера оплаты труда», - цитирует ТАСС Ким.  

Депутат считает, что материнство нужно рассматривать как полноценный труд, требующий государственной поддержки и признания, поскольку воспитывающая ребенка женщина выполняет большую работу, которая связана с уходом, воспитанием и развитием детей.  

- Она потрудилась, и ей это гарантированно оплатили. И это правильно, - считает Ким.

Ранее сообщалось, что женщины в России при разводе стали чаще отдавать детей отцам на воспитание. Тем временем россиянки сосредотачиваются на себе и строят карьеру.

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