Сельчанам полагается надбавка к пенсии в 25 процентов
На момент установления выплаты нужно проживать в сельской местности.
Пенсионеры, имеющие 30 лет стажа работы на селе, могут рассчитывать на надбавку в 25% к фиксированной части пенсии, поделился с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков.
- В первую очередь нужно учитывать, что сельская надбавка полагается не всем пенсионерам, живущим в деревне. На нее могут рассчитывать получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, которые не работают, имеют не менее 30 лет сельскохозяйственного стажа и проживали в сельской местности при установлении выплаты. Сама выплата составляет 25% фиксированной части пенсии, - цитирует депутата агентство.
При ее назначении учитывается стаж работы в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по профессиям из специального перечня, включая механизаторов, дояров, трактористов, агрономов, ветеринаров и другие.
Николай Новичков подчеркнул, что после переезда сельчанина в город эта надбавка сохраняется. Если выплата не начислена, лучше самому напомнить о своих правах, подав заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд, посоветовал депутат.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с идеей увеличить стандартный отпуск с 28 до 35 дней. По его словам, сейчас отпуск считают в календарных днях, включая субботы и воскресенья, которые и так были бы выходными. Праздничные дни при этом в отпуск не засчитываются.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
В Chevrolet находились семь человек.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?