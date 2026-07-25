Общество
25 июля 18:09
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«Вечерняя Казань»

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Сельчанам полагается надбавка к пенсии в 25 процентов

На момент установления выплаты нужно проживать в сельской местности.

Сельчанам полагается надбавка к пенсии в 25 процентов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пенсионеры, имеющие 30 лет стажа работы на селе, могут рассчитывать на надбавку в 25% к фиксированной части пенсии, поделился с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков.  

- В первую очередь нужно учитывать, что сельская надбавка полагается не всем пенсионерам, живущим в деревне. На нее могут рассчитывать получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, которые не работают, имеют не менее 30 лет сельскохозяйственного стажа и проживали в сельской местности при установлении выплаты. Сама выплата составляет 25% фиксированной части пенсии, - цитирует депутата агентство.  

При ее назначении учитывается стаж работы в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по профессиям из специального перечня, включая  механизаторов, дояров, трактористов, агрономов, ветеринаров и другие.  

Николай Новичков подчеркнул, что после переезда сельчанина в город эта надбавка сохраняется. Если выплата не начислена, лучше самому напомнить о своих правах, подав заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд, посоветовал депутат.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с идеей увеличить стандартный отпуск с 28 до 35 дней. По его словам, сейчас отпуск считают в календарных днях, включая субботы и воскресенья, которые и так были бы выходными. Праздничные дни при этом в отпуск не засчитываются.

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