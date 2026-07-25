Общество
25 июля 17:11
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«Вечерняя Казань»

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Подростков всё чаще заставляют идти на теракты обманом и угрозами вместо денег

Раньше платили 20–40 тысяч, теперь запугивают уголовной ответственностью за несуществующие долги.

Подростков всё чаще заставляют идти на теракты обманом и угрозами вместо денег

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Несовершеннолетних стали вовлекать в преступления на транспорте совсем не так, как раньше. Если в 2025 году им обещали лёгкие деньги — в среднем 20–40 тысяч рублей, то теперь схема изменилась. Как рассказал ТАСС глава западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин, деньги отошли на второй план. Подростков просто запугивают: говорят, что они уже нарушили закон, и угрожают посадить их самих или родителей. Либо платят копейки — около трёх тысяч, которые уходят на бензин или средства для поджога, а остаток обещают отдать только после второго теракта, затягивая жертву в долговую яму.

По словам Саксина, все подобные преступления совершаются под влиянием деструктивного контента из Украины и стран Балтии. Связь с кураторами держится через мессенджеры, соцсети, а иногда и через обычные телефонные звонки.

Ранее мы писали, что психолог из Казани прокомментировала нездоровое увлечение подростков неонацизмом. За внешним эпатажем детей скрывается неустойчивость, тревога и злость.

Также сообщалось, что подростки сбегают из дома, потому что хотят самостоятельности. Большинство детей находят живыми и невредимыми.

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