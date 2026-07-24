Общество
24 июля 00:00
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«Вечерняя Казань»

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Подростки сбегают из дома, потому что хотят самостоятельности

Большинство детей находят живыми и невредимыми.

Подростки сбегают из дома, потому что хотят самостоятельности

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года в розыск в Татарстане были объявлены 57 несовершеннолетних, из них 34 девочки и 23 мальчика. В основном поиски длятся не дольше двух дней. Большинство детей находят живыми и невредимыми, однако полиция бьет тревогу из-за повторяющихся уходов.

Как рассказала начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УУП МВД по РТ Евгения Боброва, 42 ребенка ушли именно из дома, еще 15 — из государственных учреждений (приютов, больниц и детских домов). Главной причиной побегов из семей остаются ссоры с родителями: запрет на покупки дорогостоящих вещей, плохие оценки или гиперопека. Подростки стремятся к самостоятельности, не желая мириться с ограничениями. Боброва призывает к сознательности граждан особенно в период летних каникул. Из-за недавно вспыхнувшей проблемы с интернет-мошенничеством, Евгения Боброва особенно порекомендовала занять детей более полезными делами.

Автор фото: Таисия Ашаева / ИД «Вечерняя Казань»

Особую сложность представляют воспитанники интернатов — дети-сироты, привыкшие к бесконтрольности. Им трудно подчиняться распорядку, и они стремятся вернуться к прежней жизни, компании. Профилактики МВД совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних, врачами и соцзащитой проводит регулярные рейды по выявлению детей, склонных к бродяжничеству. При этом, если ребенок числится пропавшим более 10 лет и дело не возбуждено, его анкета продолжает храниться в архивах ведомства, а заявление можно подать в любой момент независимо от давности.

Также стоит учесть, что если раньше беседы на данную тему проводили в основном с подростками, то сейчас фокус постепенно переходит на родителей и пожилых людей.

Оставить заявку на поиск пропавшего человека можно по круглосуточному телефону горячей линии «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.

Ранее в МВД также сообщили, что с начала года в полицию республики поступило 282 заявления о безвестном исчезновении граждан — это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В МВД по РТ отмечают устойчивую тенденцию к снижению количества пропавших на протяжении последних шести лет.

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Автор: Таисия Ашаева

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