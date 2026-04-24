За внешним эпатажем детей скрывается неустойчивость, тревога и злость.

Подростков цепляет не сама идеология, а ощущение запретности, силы и принадлежности к «особой» группе. Детям в таком возрасте хочется ощущать себя значимыми и замеченными, рассказала психолог Зульфира Болатова «Вечерней Казани» после публикации материала о распространении неонацизма среди школьников.

Если ребенок недополучает поддержки от семьи, школы, в кругу общения, то он становится более уязвимым для радикальных идей, которые в интернете нередко подаются ярко, агрессивно и как будто «по-взрослому».

«Здесь важно понимать, что за внешним эпатажем, бравадой или шокирующими высказываниями часто стоят внутренняя неустойчивость, тревога, злость или желание привлечь внимание. Поэтому одними наказаниями такую проблему не решить», - заметила эксперт.

Здесь важно, чтобы взрослые были рядом, чтобы контролировать и интересоваться жизнью подростка. Профилактика начинается с нормального контакта, доверия и возможности обсуждать даже сложные и неприятные темы без страха и унижения. Когда у ребенка есть чувство опоры, принятия и уважения, риск вовлечения в деструктивные идеи становится значительно ниже.

Напомним, замначальника Центра по противодействию экстремизму министерства внутренних дел по Татарстану Роман Мухаметзянов заявил, что в последнее время в Татарстане наблюдается повышенный интерес среди подростков к неонацистской идеологии. В прошлом году группа подростков напала на человека одной из африканских стран. Также все чаще подростки оставляют комментарии с неонацистской идеологией - этим занимаются даже дети 11-12 лет.

